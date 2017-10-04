查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 时事 ·那山，那水16 ·他乡11 ·习近平向特朗普致慰问电 ·图文：美国赌城枪击案凶手大起底 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 老外在荆楚 第3版 : 体彩 第4版 : 广告 第5版 : 关注 第6版 : 综合 第7版 : 养生 第8版 : 时事 · 那山，那水16 · 他乡11 · 习近平向特朗普致慰问电 · 图文：美国赌城枪击案凶手大起底 8 时事 2017.10.4 星期三 图文：美国赌城枪击案凶手大起底 以赌为乐的房地产富翁 有私人飞机和多处房产 楚天都市报讯 图为：美国华盛顿纪念碑降半旗哀悼拉斯维加斯枪案遇难者



据新华社电 美国赌城拉斯维加斯1日晚发生美国历史上伤亡最惨重的枪击案：一名64岁白人男子从32楼往下扫射，已确认59人死亡、至少527人受伤。当特警闯入房间时，枪手已经自杀身亡（详见本报昨日报道）。

目前此人身份逐渐揭开，人们心里的谜团却越来越大：他究竟为何下此毒手？



经常豪赌 曾经一次赢了25万美元



枪手名叫斯蒂芬·帕多克，64岁，是退休会计师、房地产投资商，住在美国内华达州梅斯基特一处高档退休老人社区。

他的弟弟埃里克对媒体说，哥哥是个百万富翁，无犯罪记录，“甚至可能连一张交通违章罚单都不曾有过”。

斯蒂芬仅在内华达州就有两处房产，总价超过70万美元。他还学过开飞机，名下拥有至少一架私人飞机。

若说有什么不寻常之处，那就是斯蒂芬的豪赌习气。据弟弟回忆，斯蒂芬打扑克或玩其他赌博时喜欢高额下注，动辄数千美元，“他有一次发短信告诉我，在赌场赢了25万美元”。

一些人由此猜测斯蒂芬是否赌输欠债，但警方尚未从他的财务记录中找到蛛丝马迹。按照弟弟的说法，就算哥哥欠债，家人也有能力帮他脱困。



动机成谜 不关心政治和宗教



极端组织“伊斯兰国”宣布认领1日枪击，声称斯蒂芬数月前加入该组织。

不过，这一极端组织经常“冒领”袭击，以达到宣传效果。美国联邦调查局表示，目前尚未发现斯蒂芬与国际恐怖组织有任何牵连。

按照他弟弟的说法，斯蒂芬与任何组织、宗教、政治势力“都毫无瓜葛”，也并非白人至上主义者。

枪击案发生后，警方闯进斯蒂芬在曼德勒海湾酒店入住的客房，发现至少17件枪支武器，包括自动武器。警方后来搜查斯蒂芬在梅斯基特的住所，又查获18件枪支、数千发子弹以及爆炸物。

美国联邦调查局专家认为，斯蒂芬不符合典型的枪手特征，其袭击动机成谜。但可以肯定的是，此人耗费多日来策划袭击，“他知道自己想做什么、如何去做，而且看起来他根本没打算全身而退”。





