查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 时事 ·那山，那水16 ·他乡11 ·习近平向特朗普致慰问电 ·图文：美国赌城枪击案凶手大起底 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 老外在荆楚 第3版 : 体彩 第4版 : 广告 第5版 : 关注 第6版 : 综合 第7版 : 养生 第8版 : 时事 · 那山，那水16 · 他乡11 · 习近平向特朗普致慰问电 · 图文：美国赌城枪击案凶手大起底 8 时事 2017.10.4 星期三 他乡11 楚天都市报讯 阿袁著



顾春服和她结婚，是爱屋及乌的意思。他是以金岳霖爱林徽因的方式，爱着苏冯堇呢



姬元本来就是个随遇而安的人，之前对婚姻也没有太美好的憧憬，因此对她而言，婚前婚后也没有太多不同。是在苏冯堇家见过顾春服红光满面春意盎然的样子，她这才反应过来，顾春服和她结婚，是爱屋及乌的意思。

他是以金岳霖爱林徽因的方式，爱着苏冯堇呢——一种客厅里的道德的爱慕方式。她提出离婚，没说原因，他也不问，两人就心平气和地离了。一套单位的旧房子，因为是姬元父母出资买下来的，也是姬元父母出资简装的，所以还是姬元住。至于其他，姬元说，你需要什么，拿什么。两人的共同所有本来也不多，一年多的婚姻，还没来得及繁衍出太多的东西。况且，两人都不是那种积极建设的人。所以顾春服最后也没拿走什么，除了他的四季衣裳，和他的书。

这些，都是姬元断断续续告诉孟渔的。他们现在时常坐在姬元家的半边阳台上喝茶，或坐在某家饭店一起吃饭。

姬元总能发现哪家哪家的哪道菜好吃——“特别好吃，孟老师，我们去吃一回怎么样？”吃了一回之后，姬元又要吃第二回了，“上次那个什么什么菜，太好吃了，孟老师，我们再去吃一回如何？”孟渔一开始还有些别扭，孤男寡女的，没事总在一起吃饭，不合适。但姬元的态度，大方得很，一点儿也不扭捏，完全是“君子坦荡荡”的做派。孟渔一个男人，也就不好意思“小人常戚戚”了。

系主任老蒲偶尔在周末会给他打个电话，请他去他家“坐一坐”，一起讨论讨论课题的事儿，他们有一个合作的课题——也就是因为这个课题，老蒲才把他调进来的。但孟渔不太喜欢去老蒲家“坐一坐”，每回都是拎上几斤枇杷去，然后喝一肚子苦丁茶回来。

比起去老蒲家“坐一坐”，孟渔觉得还不如和姬元去哪家饭店吃哪道菜呢。姬元这方面真是专业水准，她建议去吃的东西，还从来没有让孟渔失望过。每回约好了某家饭店，她都先到，然后挑外面或窗前的位置坐。他还没见过这么爱晒太阳的女人。难怪黑，难怪脸上会有那么大块的褐斑。这也是他对姬元如此冷淡的原因之一。他不喜欢肤黑的女人。姬元告诉他，她之所以调到海南来，百分之五十是因为海南这玻璃一样明亮的阳光。还有百分之五十呢？孟渔问——是后来问，那时他们已经交往甚密，有点儿无话不谈的意思了。当时他没接话茬，只是笑笑，很有修养地沉默以对。孟渔自己知道，这和修养没什么关系，他只是用这种笑而不言的方式来表明他对她没兴趣。

下期预告：孟渔不想深入他们的谈话，也不想深入他们的关系





