查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 时事 ·那山，那水16 ·他乡11 ·习近平向特朗普致慰问电 ·图文：美国赌城枪击案凶手大起底 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 老外在荆楚 第3版 : 体彩 第4版 : 广告 第5版 : 关注 第6版 : 综合 第7版 : 养生 第8版 : 时事 · 那山，那水16 · 他乡11 · 习近平向特朗普致慰问电 · 图文：美国赌城枪击案凶手大起底 8 时事 2017.10.4 星期三 那山，那水16 楚天都市报讯 何建明 著红旗出版社



安吉被确定为“黄浦江源”之后，上海与安吉之间便有了一份特殊的“亲戚关系”



春林这家伙行啊！连村上的干部都觉得春林这一招既省力效果又好，于是请县上市里的记者给春林山庄进行了专题报道，从此春林山庄美誉满安吉啦。

“这就已经非常了不得啦！”春林的“经济学”非常有一套，“作为一个乡村农家乐，你如果能吸引一百左右固定客源，你就基本有饭吃了；如果你有三百个客源，你就可以小康致富了；如果你的固定客源超过五百个，那你就是富翁了……”

“说说你现在的固定客源有多少？”我不能放过机会，于是追问春林。

他笑而不答。我问心直口快的春花。春花拍拍围裙，两眼望着天花板，费了好大劲挤出一个数字：不说客源啦，好的时候，一天赚一两万元吧！

一年三百六十五天，算一半时间生意“好的时候”，一年下来就是三五百万呀！富翁！春林是富翁了！他夫妻俩已经干了十几年了嘛。“哪止这个数！她春花是保守说法！”村干部立即让我别信她说的。我笑。反正春林一家开农家乐是发大了！“这一点不假，我肯定发了！”春林不否定，说他现在平均一年有二百天左右的时间是满客的。“爆满的时候，一天接待二三百人，吃住游玩都在我这儿，平均每人一天消费在二百元左右。”春林说出了自己的营利“底牌”。

能在余村听到农民有这样的收入，自然让人从心底里感到当年习近平的那一句话是何等的重要！“真的是金光大道！”春林的话由衷而发。

余村和安吉能够在新世纪初开始出现节节攀高的客源，其中一个非常重要的原因，就是安吉被确定为“黄浦江源”之后，上海与安吉之间便有了一份特殊的“亲戚关系”，使得喜欢到处游山玩水、“吃吃白相相”的上海客人疯一样地到他们的“母亲河”源头探访加旅游。两千万人口的中国大城市，加之“阿拉”上海人做啥事喜欢讲价钱，听说安吉农家乐便宜又玩得开心，就纷纷往安吉拥，自然到余村和春林山庄的也多了起来。

春林赶上了好机遇。“2007年，县上提出用五年时间再造一个安吉，我自己给自己也提出三年再造一个山庄。所以又在原来基础上投入六七十万元，房间增加到27间。你问为什么不再多一点？因为27间正好可以安排一大巴车的客人。”春林说。“当时一百块吃住三天，干活全是自己家，仍然能赚钱。来的人每个月每年都在增加。”

下期预告：看上去客源滚滚、一年忙到头，但弄不好不仅不赚钱，还因为不停扩建而欠债累累





