查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第6版 综合
·广告：湖北日报新闻客户端
·广告
·民警赶来帮他锁好房门
·景点员工义务看车一小时
·图文：50岁大树倒下砸中4辆车
·开奖公告
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 老外在荆楚
第3版 : 体彩
第4版 : 广告
第5版 : 关注
第6版 : 综合
第7版 : 养生
第8版 : 时事
·
广告：湖北日报新闻客户端
·
广告
·
民警赶来帮他锁好房门
·
景点员工义务看车一小时
·
图文：50岁大树倒下砸中4辆车
·
开奖公告
6
综合
2017.10.4 星期三
图文：50岁大树倒下砸中4辆车
园林部门已为此树买了保险
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅）昨日下午5时30分左右，在武昌解放路上，一棵近一米粗的梧桐树突然倒下，砸中路上多辆车，所幸并没造成人员受伤。
路边商户说，大树原有三四层楼高，倒下后砸中了四辆车，横在路中，交通完全阻断。
昨晚7时30分，楚天都市报记者在现场看到，园林工人正在清理倒下的大树。在张之洞路和解放路交会口，以及大成路与解放路交会路口，交警已经实行交通管制。
园林工作人员表示，这棵树树龄超过50年，园林部门已为大树买了保险，受损车主都会获得赔偿。