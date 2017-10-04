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 第6版 综合
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楚天都市报电子版
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6 综合 2017.10.4 星期三
图文：50岁大树倒下砸中4辆车
园林部门已为此树买了保险
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅）昨日下午5时30分左右，在武昌解放路上，一棵近一米粗的梧桐树突然倒下，砸中路上多辆车，所幸并没造成人员受伤。
    路边商户说，大树原有三四层楼高，倒下后砸中了四辆车，横在路中，交通完全阻断。
    昨晚7时30分，楚天都市报记者在现场看到，园林工人正在清理倒下的大树。在张之洞路和解放路交会口，以及大成路与解放路交会路口，交警已经实行交通管制。
    园林工作人员表示，这棵树树龄超过50年，园林部门已为大树买了保险，受损车主都会获得赔偿。


   