查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·民警赶来帮他锁好房门 ·景点员工义务看车一小时 ·图文：50岁大树倒下砸中4辆车 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 老外在荆楚 第3版 : 体彩 第4版 : 广告 第5版 : 关注 第6版 : 综合 第7版 : 养生 第8版 : 时事 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 民警赶来帮他锁好房门 · 景点员工义务看车一小时 · 图文：50岁大树倒下砸中4辆车 · 开奖公告 6 综合 2017.10.4 星期三 图文：50岁大树倒下砸中4辆车 园林部门已为此树买了保险 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅）昨日下午5时30分左右，在武昌解放路上，一棵近一米粗的梧桐树突然倒下，砸中路上多辆车，所幸并没造成人员受伤。

路边商户说，大树原有三四层楼高，倒下后砸中了四辆车，横在路中，交通完全阻断。

昨晚7时30分，楚天都市报记者在现场看到，园林工人正在清理倒下的大树。在张之洞路和解放路交会口，以及大成路与解放路交会路口，交警已经实行交通管制。

园林工作人员表示，这棵树树龄超过50年，园林部门已为大树买了保险，受损车主都会获得赔偿。





