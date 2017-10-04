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综合
2017.10.4 星期三
游客在海洋公园停车忘关窗户
景点员工义务看车一小时
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅曲严）游客到景点游玩，匆忙间车窗没关，景点工作人员发现后，怕车内物品丢失，在车旁守了一个多小时，直到车主返回。昨日，车主云先生非常感谢武汉海昌极地海洋公园工作人员。
从荆门来汉旅游的云先生说，2日下午2时许，他带着一家人去东西湖的武汉海昌极地海洋公园玩，坐在后排的孩子下车后，忘记把后车窗玻璃升起来，他下车时也没注意，直到5点玩完了回到停车场才发现，有一名海洋公园的员工守在车边，一直帮他看着车。
看车的是该公园办公室的员工刘斌，他说，下午4时许，他在停车场巡查，突然发现一辆奥迪A8豪华轿车右后车窗没有关，于是赶紧让同事在场馆里播放广播寻找车主，但车主迟迟不出现，无奈之下，他就一直守在车旁直到车主回来。