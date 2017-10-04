查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·民警赶来帮他锁好房门 ·景点员工义务看车一小时 ·图文：50岁大树倒下砸中4辆车 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 老外在荆楚 第3版 : 体彩 第4版 : 广告 第5版 : 关注 第6版 : 综合 第7版 : 养生 第8版 : 时事 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 民警赶来帮他锁好房门 · 景点员工义务看车一小时 · 图文：50岁大树倒下砸中4辆车 · 开奖公告 6 综合 2017.10.4 星期三 游客在海洋公园停车忘关窗户 景点员工义务看车一小时 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅曲严）游客到景点游玩，匆忙间车窗没关，景点工作人员发现后，怕车内物品丢失，在车旁守了一个多小时，直到车主返回。昨日，车主云先生非常感谢武汉海昌极地海洋公园工作人员。

从荆门来汉旅游的云先生说，2日下午2时许，他带着一家人去东西湖的武汉海昌极地海洋公园玩，坐在后排的孩子下车后，忘记把后车窗玻璃升起来，他下车时也没注意，直到5点玩完了回到停车场才发现，有一名海洋公园的员工守在车边，一直帮他看着车。

看车的是该公园办公室的员工刘斌，他说，下午4时许，他在停车场巡查，突然发现一辆奥迪A8豪华轿车右后车窗没有关，于是赶紧让同事在场馆里播放广播寻找车主，但车主迟迟不出现，无奈之下，他就一直守在车旁直到车主回来。





