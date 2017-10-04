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 第6版 综合
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楚天都市报电子版
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6 综合 2017.10.4 星期三
全家赶往三亚游玩忘记关门
民警赶来帮他锁好房门
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺通讯员丁其刚 丁珮实习生余青慧）东西湖区一户居民外出海南三亚游玩时，竟然忘记锁上自家房门，邻居和民警联手为其“守门”，并及时排除了家中财物被盗的风险和隐患。
    10月2日晚10时许，家住东西湖区金银湖街翠堤春晓小区4楼的陈女士到汉口走亲访友后，回到家中准备休息，发现对门邻居家房门大开，屋内没有灯光，也不见邻居家中有人走动，陈女士感到很疑惑，特意将自家门开着，随时注意观察对门邻居家的动静。
    当晚11时许，陈女士发现对门邻居家屋门仍大开，屋内仍然没有灯光，也不见人影。“邻居家中屋门如此大开，不会闹贼吧？而且邻居家中无人，这样家中不安全，家中财物容易被盗。”想到这里，为邻居守了一小时门的陈女士报了警。
    金银湖派出所110值班民警立即赶到小区居民楼4楼，民警仔细检查陈女士对门邻居的屋门，发现屋门并无撬痕，窗户也完好无损，排除外人进入的可能。民警于是通过物业多方联系房主胡先生，可是，胡先生的手机一直处于无法接通状态。
    10月3日凌晨2时许，民警将胡先生家的房门锁上，防止财物丢失。上午8时许，民警联系上了胡先生。原来，2日上午，因胡先生一家外出到海南三亚旅游时，出门走得急，忘记锁上屋门。得知家中财物没有丢失，且民警已帮他锁上房门时，远在海南三亚旅游的胡先生方才安心继续度假。


   