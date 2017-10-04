查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·民警赶来帮他锁好房门 ·景点员工义务看车一小时 ·图文：50岁大树倒下砸中4辆车 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 老外在荆楚 第3版 : 体彩 第4版 : 广告 第5版 : 关注 第6版 : 综合 第7版 : 养生 第8版 : 时事 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 民警赶来帮他锁好房门 · 景点员工义务看车一小时 · 图文：50岁大树倒下砸中4辆车 · 开奖公告 6 综合 2017.10.4 星期三 全家赶往三亚游玩忘记关门 民警赶来帮他锁好房门 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺通讯员丁其刚 丁珮实习生余青慧）东西湖区一户居民外出海南三亚游玩时，竟然忘记锁上自家房门，邻居和民警联手为其“守门”，并及时排除了家中财物被盗的风险和隐患。

10月2日晚10时许，家住东西湖区金银湖街翠堤春晓小区4楼的陈女士到汉口走亲访友后，回到家中准备休息，发现对门邻居家房门大开，屋内没有灯光，也不见邻居家中有人走动，陈女士感到很疑惑，特意将自家门开着，随时注意观察对门邻居家的动静。

当晚11时许，陈女士发现对门邻居家屋门仍大开，屋内仍然没有灯光，也不见人影。“邻居家中屋门如此大开，不会闹贼吧？而且邻居家中无人，这样家中不安全，家中财物容易被盗。”想到这里，为邻居守了一小时门的陈女士报了警。

金银湖派出所110值班民警立即赶到小区居民楼4楼，民警仔细检查陈女士对门邻居的屋门，发现屋门并无撬痕，窗户也完好无损，排除外人进入的可能。民警于是通过物业多方联系房主胡先生，可是，胡先生的手机一直处于无法接通状态。

10月3日凌晨2时许，民警将胡先生家的房门锁上，防止财物丢失。上午8时许，民警联系上了胡先生。原来，2日上午，因胡先生一家外出到海南三亚旅游时，出门走得急，忘记锁上屋门。得知家中财物没有丢失，且民警已帮他锁上房门时，远在海南三亚旅游的胡先生方才安心继续度假。





