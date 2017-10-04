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□楚天都市报记者陈希通讯员张镝摄影：楚天都市报记者李辉



“每个门店都是一个战场，每个单品都是一场战争。”这句话，写在武汉市洪山区光霞果批市场内一家公司的宣传栏上，散发着水果江湖浓浓的硝烟味。

近年来，武汉的新水果店以每年约2000家的速度递增，许多老店纷纷退出。在激烈竞争的市场中，商家感叹钱难赚，市民抱怨价太高。如今，越来越多的水果商家尝试转型，从田间地头开始，打造采购、批发、零售、配送的整体供应链，以求在这场战争中笑到最后。



竞争：拼时间拼渠道拼创意



洪山区桃园路百果园，每天早上开始营业，一直守到午夜零点过了才打烊。

辛苦开店到凌晨，有顾客来买吗？服务员小王说：“夜生活越来越丰富，晚上来店光顾的客人少，但网上下单的多。”

记者走访三镇多家水果店，发现许多店子都营业到午夜。水果店越来越多，前两年大家在服务上做足文章：免费洗切、拼盘、榨果汁；如今，时间、品种、渠道和创意成新的角力场。“5年前，只卖点西瓜苹果梨；现在得多进一点进口水果，才显档次有卖点。”洪山民族大道开心水果店老板介绍。“产地直供”成了新卖点，不少水果店组团到原产地采购。洪山杨园南路一家果品店老板刘先生透露：“到外地采购时，以往找当地批发商拿货，现在直接找农户拿，省不少钱。”

武昌武重南路300米路段内有6家水果店，邻家果园老板孙女士为让自己的店更胜一筹，可谓搅尽脑汁：妇女节用草莓制作一束“花”来吸引顾客，5月起尝试做水果奶昔。



洗牌：年增约2000家水果店



来自武汉市工商局的统计数据显示：从2014至2016年，全市每年新登记含水果经营的店铺分别为2064户、1728户、2072户，以每年新增约2000户的速度高速拓展。今年上半年，武汉已新登记1361户，截至6月30日实有店铺达12925户，其中近一半是新店。

但新面孔不断亮相的同时，也有不少水果店悄然关闭：汉阳桥机路100米路段密布4家水果店，今年只剩下2家；洪山桃园路今年新开1家水果店，也有两家关门；江岸六合路附近关了一家水果店，今年新开一家果蔬大卖场……

眼瞅着水果市场波谲云诡，入行6年多的亲亲果园连锁店放慢步调：近三年每年只新增1至2家。批发市场也有波及，洪山区光霞水果批发市场内，有几家专营进口水果的小型批发商退出。“没有3年经验，是摸不清这行当的水性的。”亲亲果园相关负责人李文杰说，“比如表面看上去一样的苹果，其品质是不一样的，如何吞吐周转快，都要经验。”



转型：商家开始拓展产业链



水果的产销量虽然在增大，商家最强烈的感受却是钱难赚。“现在1年赚的钱，还抵不到以往半年赚的钱。”杨园南路一家果品店老板刘先生无奈地说。

而消费者这边，似乎并未享受到激烈竞争的红利。记者看到，装修精美的连锁水果店内，10元以下的水果只有寥寥数种，多为普通苹果、香蕉和梨。

为此，批发商和零售商都在摸索转型。从去年底开始，亲亲果园从零售店中抽身而出，打造从田间地头到零售的供应链，搞批零兼营。“柚子直接到福建当地拿货，质好价低。”李文杰说。

而在光霞市场内，记者注意到，与两年前不同，现在很多招牌不再单纯是××批发，“××水果连锁店配送中心”的字样多了起来。

李文杰透露，搞零售的在探寻批发平台，搞批发的也在布局零售。“拓展了产业链，水果价格会更便宜，周转变快，实现产供销良性循环。”





