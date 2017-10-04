查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 关注 ·图文：“10元快剪”渐成大型商超标配 ·图文：江城水果商家对接田间地头谋转型 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 老外在荆楚 第3版 : 体彩 第4版 : 广告 第5版 : 关注 第6版 : 综合 第7版 : 养生 第8版 : 时事 · 图文：“10元快剪”渐成大型商 · 图文：江城水果商家对接田间地头 5 关注 2017.10.4 星期三 图文：“10元快剪”渐成大型商超标配 单店一月可赚万元 地铁站内也将布局 楚天都市报讯 图为：武昌珞狮路中百仓储内的十元快剪店



□楚天都市报记者曹磊摄影：楚天都市报记者李辉



几年前出现在市民身边的快洗车、快剪发、快冲印等“快服务”，如今多数都已难见到，但其中的“10元快剪”却在江城快速扩张发展，已成为社区周边大型商超里的标配，并且生意红火。

记者调查发现，单店每月经营收入超过3万元，盈利可达1万元以上。这样的便捷快剪店，正在从超市延伸到轻轨站、地铁站等区域，进一步深入市民生活。



10元快剪店生意挺红火



近日，家住汉口的赵先生与妻子在姑嫂树路一家大型超市购完物后，熟练地来到离出口处不远的“10元快剪”店，刷微信付钱、取票、坐上椅子。

赵先生简单跟理发师交代了一下需求，对方便驾轻就熟地剪了起来，不洗不吹不烫不染，不到10分钟就理完了。看到镜子里精神的短发，赵先生表示满意：“每个月来修一次，已经来过5次了吧。男的头发干净清爽就行，没那么多讲究。”

楚天都市报记者驻足观察近半小时，这家不足4平方米的小店没断过客流，两位理发师傅做了5单生意。

连续多日，记者在汉口和武昌多个大型超市探访，均发现了这样的“10元快剪”店，其中两家新超市还专门要求招入快剪店。



女顾客和男青年在增多



“我这家店已经开了3年多，蛮多客人都成了老熟人。”在汉口常青花园的一家超市里，“10元快剪”店负责人刘师傅称，这样的店在大型超市里几乎遍地开花。但最让他高兴的是，不仅中老年男客人认可他们的手艺，青年人甚至女性客人也在增多。

刘师傅说，“快剪”刚开始时，客人几乎都是40岁以上的男街坊，简单修剪和剃平头的最多。随着他们的手艺被认可，居民们慢慢把家里的小孩也带来理发，这两年一些女性客人也明显变多了。“其实我们为女客人剪头不划算，但做街坊生意不能计较那么多，口碑更重要。”

按照估算，现在10元快剪店里的客人中，女性约占三成，且比例还在上升。在男性客人中，四十岁以上的中老年人占40%，年轻人和小孩子各占30%左右。



单店月营业额超3万元



相较于其他“快服务”项目的消失，“10元快剪”能够在市场中存活并迅速扩张，主要原因是它实现了可观的盈利。

在后湖大道汉口花园的一家大型超市里，主营一家台式快剪的王先生告诉记者，根据周边地段和人流量的不同，一家4至5平方米的店，每月租金水电从3000元到8000元不等。差一点的店每天可剪80单左右，好的时候每天能剪160至180单，平均下来每天不低于120单。这样，单店一个月的营业额超过3万元。

王先生说，一个店需要配备2至3名理发师，因为工作量大、手艺要求高，每名理发师的工资在6000元左右。除开工资和房租水电开支，每个月约有1万多元的盈利。



将布局地铁等交通空间



记者探访中了解到，除社区周边、大型商超不断布局“10元快剪”店以外，在轨道交通1号线、2号线等交通空间内外，也将陆续出现这样的快剪店。

社会学家冯桂林认为，快节奏的生活让高质量的“快服务”有了更多的发展空间，满足了一些赶时间或简约型消费者的大众化需求。不过，这样的“快服务”依然要继续保证效率与质量，才能发展得更加长远。

武汉大学经济管理学院教授袁泽沛也认为，消费者选择“快服务”时同样会权衡性价比，大家都希望在节省时间的同时，也能够得到令人满意的服务。





