查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 体彩 ·广告 ·图文：武汉3465万大奖得主捐献5万爱心款 ·图文：优秀贫困学生获赠爱心助学金 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 老外在荆楚 第3版 : 体彩 第4版 : 广告 第5版 : 关注 第6版 : 综合 第7版 : 养生 第8版 : 时事 · 广告 · 图文：武汉3465万大奖得主捐 · 图文：优秀贫困学生获赠爱心助学 3 体彩 2017.10.4 星期三 “体彩在您身边”公益晚会走进仙桃和孝感 图文：优秀贫困学生获赠爱心助学金 楚天都市报讯 图为：湖北体彩向仙桃中学优秀贫困学生捐赠了3000元爱心助学金



9月25日至30日，由湖北省体彩中心主办的“体彩在您身边”主题巡演活动先后走进仙桃和孝感，将体彩公益理念和各种体彩玩法的快乐，带给了现场的每一位观众。

仙桃的巡演活动共3场，分别在仙桃市体育广场、星城国际小区和李小双运动城举行。每一场演出，活动主办方均组织了丰富多彩的节目轮番上演，让在场观众大饱眼福。动感十足的舞蹈、诙谐幽默的小品、精彩绝伦的魔术和杂技，以及充满文化韵味的沔阳花鼓戏，每一个节目都赢得观众们的阵阵喝彩。

演出活动还结合每10分钟开奖一次的体彩高频玩法11选5，由“体彩宝贝”们现场进行开奖结果展示。伴随着一轮轮幸运大抽奖，现场体验、购买11选5彩票的人络绎不绝。

仙桃巡演既传播了体彩玩法的快乐，也彰显了公益体彩的大爱。9月27日晚的演出现场，湖北体彩中心党委委员、总会计师郑祖明代表湖北体彩，向仙桃中学优秀贫困学生谢同学捐赠了3000元爱心助学金，帮助他解决目前面临的实际困难。

作为国家公益彩票，中国体育彩票一直致力于推动社会保障和公益事业发展。此次“体彩在您身边”主题公益晚会为大家送上了视听盛宴的同时，弘扬了体彩大爱，践行了公益责任，将体彩公益带到了每个人身边。

9月28-30日，湖北体彩“体彩在您身边”系列巡演活动又先后走进孝感应城体育馆、毛陈镇和汉川市体育馆，连续举行三场巡回演出，并现场设置卖场。丰富精彩的演出节目让孝感人民纷纷围观，频频拍手叫好，购买体育彩票的人群也是络绎不绝。

至此，湖北省体彩中心组织开展的巡演活动从8月26日开始启动，已先后走进荆州、仙桃、孝感等地，接下来还将走进黄石等地巡回演出。 饶辉锐熊莉





