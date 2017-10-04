查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 体彩 ·广告 ·图文：武汉3465万大奖得主捐献5万爱心款 ·图文：优秀贫困学生获赠爱心助学金 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 老外在荆楚 第3版 : 体彩 第4版 : 广告 第5版 : 关注 第6版 : 综合 第7版 : 养生 第8版 : 时事 · 广告 · 图文：武汉3465万大奖得主捐 · 图文：优秀贫困学生获赠爱心助学 3 体彩 2017.10.4 星期三 图文：武汉3465万大奖得主捐献5万爱心款 自称买彩票就是想证明一下那些中奖新闻是不是真的 楚天都市报讯 图为：武汉3465万元大奖得主领奖及中奖彩票



沉寂了一个多月的湖北体彩彩民，终于在金九银十接二连三地迎来超级大奖。

9月25日，体彩大乐透第17112期开奖，全国开出6注一等奖，其中5注追加，追加后每注奖金1155万元。武汉06158体彩销售点一彩民独揽3注追加一等奖，奖金合计3465万元。

9月28日一大早，幸运彩民成先生（化姓）来到湖北体彩中心兑奖处，领取了这笔巨奖。“得知中奖的消息时，我还是比较冷静的。知道爱人会激动，故意跟她说中了1000万，没有想到还是把她吓傻了。”成先生笑着说。

买彩票仅3年多的成先生表示，以前经常看到报纸上刊登一些体彩的公益、中奖新闻，对体彩很感兴趣，他抱着试试看的心态开始投注大乐透，“我就是想证明一下，报纸上那些中奖的新闻是不是真的。买了以后发现，还真是蛮好玩的。”

最开始，成先生选号的最大特点就是守号加机选，所有的号码都追加，并倍投3倍。成先生说，“之前自己中过几次7000、8000元的奖，觉得中奖也不是那么难。”9月25日，成先生照例在守号的基础上机选了3注号码，没想到机选号码中的第2注幸运中奖。“看来还是运气到了，守号没中，机选的倒中了！这些守号我还会继续守下去，每次还是加3注机选号码，投注的习惯不能变。”

领到奖金后，成先生第一时间向湖北省体育基金会捐款5万元，用于定向扶持生活困难的残疾人。“体彩本来就是公益事业，能帮助更多需要帮助的人也是献了一份爱心。来之前，我还跟爱人交待了，不论中奖多少，我都会好好守护我们的家，给每个家庭成员带来幸福。”

成先生前脚刚离开省体彩中心兑奖大厅，荆州665万元大奖得主金先生（化姓）就走了进来。原来，9月27日晚，体彩大乐透第17113期开奖，一等奖井喷10注，单注基本奖金660万余元，位于湖北荆州洪湖市峰口镇的27034体彩销售点中出1注660万一等奖。这也是金秋九月，湖北彩民第三次收获的第五注大乐透一等奖。

金先生说：“这个大奖是我和另外两个朋友一起合注的，我们还没有计算该怎么分这笔钱。”金先生买体彩已有多年，独爱大乐透玩法，每期都会投注几十上百元。“我喜欢根据走势图凭感觉选号，也没有什么特别的方法。但我从不机选，我更相信自己。一般情况下我都单独投注，有时候遇到想合注的朋友，也会一起买。”

洪湖市峰口镇已3次问鼎体彩一等奖，曾先后中得七星彩一等奖500万元、大乐透一等奖500万元，大乐透上市全国第一个一等奖就诞生在这里。因此，该镇也成了彩民口口相传的体彩中奖福地。 王克娜陈善宝赵振华





