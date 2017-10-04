查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：两天查处占用应急车道近900起 ·图文：半数游客涌向10家5A景区 ·来汉求学收获友情和爱情 ·“10元快剪”成大型商超标配 ·习近平向特朗普致慰问电 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 老外在荆楚 第3版 : 体彩 第4版 : 广告 第5版 : 关注 第6版 : 综合 第7版 : 养生 第8版 : 时事 · 图文：两天查处占用应急车道近9 · 图文：半数游客涌向10家5A景 · 来汉求学收获友情和爱情 · “10元快剪”成大型商超标配 · 习近平向特朗普致慰问电 1 要闻 2017.10.4 星期三 习近平向特朗普致慰问电 向枪击事件遇难者表示沉痛哀悼 楚天都市报讯 据新华社电 2日，国家主席习近平致电美国总统特朗普，就美国拉斯维加斯市发生枪击事件造成重大人员伤亡，向美国政府和美国人民表示深切同情，向遇难者表示沉痛的哀悼，向受伤者表示真挚的慰问。祝愿受伤者早日痊愈。

拉斯维加斯枪击事件发生后，中国、俄罗斯、英国、法国、德国、加拿大、澳大利亚、新西兰、以色列、墨西哥和日本等国领导人及联合国秘书长古特雷斯等通过不同形式，向美国政府和人民表示慰问，向遇难者表示哀悼。





