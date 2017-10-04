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·来汉求学收获友情和爱情
·“10元快剪”成大型商超标配
·习近平向特朗普致慰问电
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习近平向特朗普致慰问电
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要闻
2017.10.4 星期三
习近平向特朗普致慰问电
向枪击事件遇难者表示沉痛哀悼
楚天都市报讯 据新华社电 2日，国家主席习近平致电美国总统特朗普，就美国拉斯维加斯市发生枪击事件造成重大人员伤亡，向美国政府和美国人民表示深切同情，向遇难者表示沉痛的哀悼，向受伤者表示真挚的慰问。祝愿受伤者早日痊愈。
拉斯维加斯枪击事件发生后，中国、俄罗斯、英国、法国、德国、加拿大、澳大利亚、新西兰、以色列、墨西哥和日本等国领导人及联合国秘书长古特雷斯等通过不同形式，向美国政府和人民表示慰问，向遇难者表示哀悼。