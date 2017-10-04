查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：两天查处占用应急车道近900起 ·图文：半数游客涌向10家5A景区 ·来汉求学收获友情和爱情 ·“10元快剪”成大型商超标配 ·习近平向特朗普致慰问电 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 老外在荆楚 第3版 : 体彩 第4版 : 广告 第5版 : 关注 第6版 : 综合 第7版 : 养生 第8版 : 时事 · 图文：两天查处占用应急车道近9 · 图文：半数游客涌向10家5A景 · 来汉求学收获友情和爱情 · “10元快剪”成大型商超标配 · 习近平向特朗普致慰问电 1 要闻 2017.10.4 星期三 乌兹别克斯坦博士瓦西里 来汉求学收获友情和爱情 楚天都市报讯 图为：瓦西里（右一）和老师、朋友在实验室留影



□楚天都市报记者李曼英 摄影：楚天都市报记者王永胜



姓名：瓦西里国籍：乌兹别克斯坦职业：学生

六年前，他背起行囊，从乌兹别克斯坦到武汉求学，以为自己只是一个过客。六年后，他发现自己深深爱上了这座城市——友善的朋友、美丽的湖泊、飞速发展的经济以及美味的食物，将他的心和胃都紧紧抓住……“我会在这里娶妻生子，一直生活下去。”昨日，在武汉大学物理学院，当着老师和朋友的面，瓦西里动情地说。



武汉的一切让他惊喜



瓦西里今年36岁。2011年，他在乌兹别克斯坦科学院热物理研究所获博士学位，同年到武大物理学院加速器实验室做博士后研究，师承付德君教授。“第一次来中国，眼前的一切都让我惊喜。”瓦西里说，中国人非常友善、礼貌，而武汉这座中部城市，不仅经济发达、交通便利，食物也很美味。这些，都远远超出他的想象。

付德君教授介绍，瓦西里极具创新能力，探索劲头十足。比如，实验室的设备有时需要调整、更新，他总能及时完成拆装任务。

瓦西里既勤奋又严谨。每天上午9时到晚上9时，他都会待在实验室埋头做实验。目前，他已发表60多篇论文，拥有两项专有技术。“比起生活，我更喜欢工作。”瓦西里说，他喜欢中国，希望自己能有所建树，帮助中国的技术进步。



爱吃饺子更爱游东湖



长期在实验室一起做研究，瓦西里和老师付德君教授等人成了好朋友。用瓦西里的话说，他在武汉“收获了一个大家庭”。逢年过节，他们都会小聚一番，吃饭、喝酒、聊天，十分开心。

虽然来中国时间不短，但由于很少外出，瓦西里只会说一些简单的汉语。连自己的中文名字，也只会写“西里”二字，“瓦”字还不太熟练。

瓦西里最喜欢吃的中国食物，是香菇肉馅饺子。武大门口有家饺子店，他是常客，每次都吃得津津有味。

更让瓦西里醉心的，是美丽的东湖。天气好的时候，他会约上几位朋友，骑着共享单车环游东湖。他的微信朋友圈只有两条动态，其中一条便是他和好友在东湖边的合影。他说，武汉很美，东湖更是美不胜收，让他百看不厌。



决定在武汉成家立业



今年7月，瓦西里结识研究生晶晶（化名），双方一见钟情。这让瓦西里对武汉、对中国更多了一份依恋。

在瓦西里眼中，中国的老师和朋友都很努力，值得自己学习。另外，他们乐于助人，懂得分享，让自己这个外国人感觉像是回到了家里。

“我爱这座城市。”瓦西里说，六年来，除了各种收获，他还亲眼见证了武汉的巨大变化：街道越来越美，交通越来越发达，市民生活越来越好，整座城市生机勃勃，充满活力。

瓦西里希望一直留在中国，在武汉成家立业。他将晶晶的照片传给父母，他们第一时间送上了祝福。

“我爱我的女朋友，她也很爱我。”瓦西里说，晶晶也已将他的照片传给老家的亲人，同样收到了亲人们的祝福。





