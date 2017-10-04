查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：两天查处占用应急车道近900起 ·图文：半数游客涌向10家5A景区 ·来汉求学收获友情和爱情 ·“10元快剪”成大型商超标配 ·习近平向特朗普致慰问电 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 老外在荆楚 第3版 : 体彩 第4版 : 广告 第5版 : 关注 第6版 : 综合 第7版 : 养生 第8版 : 时事 · 图文：两天查处占用应急车道近9 · 图文：半数游客涌向10家5A景 · 来汉求学收获友情和爱情 · “10元快剪”成大型商超标配 · 习近平向特朗普致慰问电 1 要闻 2017.10.4 星期三 全省大部分地区阴雨 仍难挡长假出游人潮 图文：半数游客涌向10家5A景区 楚天都市报讯 图为：昨日虽然是阴雨天，仍有不少游客来到黄鹤楼 楚天都市报记者李辉摄



楚天都市报讯（记者周治涛陈希通讯员李涛武旅）昨日是十一长假的第三天，全省大部分地区阴雨连绵，部分景区接待量比去年同期有所减少，不过丰富的节庆活动仍然吸引了众多游客。全省纳入假日旅游监测的25个景区，昨日共接待游客61.27万人次，同比下降11.46%；实现旅游综合收入9197.84万元，同比增长8.53%，其中门票收入3111.77万元。这显示我省旅游正逐步摆脱门票经济，旅游产业链更加完善。

4A级及以上景区仍是游客的最爱。昨日，全省10家5A级景区共接待游客39.34万人次，占据全省景区游客量的半壁江山。外省游客越来越多，十堰武当山接待量达到5.71万人次，同比增长8.6%，特别是河南、陕西游客比例上升较多，来自重庆、湖南、广东的自驾游客占比较大，成为武当山稳定的客源市场。神农架林区接待的4.1万游客中，大部分是来自中远程市场的游客。

武汉市主要景区和国际旅游节的活动好戏连台。黄陂区乡村休闲游特色美食大赛、木兰山黄金十月旅游节、木兰云雾山万人国际狂欢旅游文化节、新洲区桂花文化艺术节暨华中首届花雕展，吸引国内外游客。

昨日，神农架、武当山等旅游景点6小时累计雨量超过20毫米，雨水给假期交通、旅游带来诸多不利影响。预计今明两天荆楚依然有雨。具体到武汉，4至5级阵风6级北风劲吹江城，加之小雨伴奏，最高温17℃，低温15℃，气象部门预计今日是下半年以来最冷的一天。





