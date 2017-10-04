查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：两天查处占用应急车道近900起 ·图文：半数游客涌向10家5A景区 ·来汉求学收获友情和爱情 ·“10元快剪”成大型商超标配 ·习近平向特朗普致慰问电 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 老外在荆楚 第3版 : 体彩 第4版 : 广告 第5版 : 关注 第6版 : 综合 第7版 : 养生 第8版 : 时事 · 图文：两天查处占用应急车道近9 · 图文：半数游客涌向10家5A景 · 来汉求学收获友情和爱情 · “10元快剪”成大型商超标配 · 习近平向特朗普致慰问电 1 要闻 2017.10.4 星期三 图文：两天查处占用应急车道近900起 省高警总队联合本报倡议守护生命通道 楚天都市报讯 图为：福银高速黄陂祁家湾段，不少车辆违规占用应急车道 楚天都市报记者宋枕涛摄



楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员李文宣）10月1日、2日出行高峰，占用应急车道等交通违法行为高发。记者昨从省公安厅高速公路警察总队获悉，这两天高速公路共查处占用应急车道行驶724起、违法停车160起。昨日，省高警总队联合本报发出倡议：自觉让出应急车道，共同守护生命通道。

10月1日，福银高速孝感段两小车追尾，一名10岁小孩腿部严重骨折。因应急车道被占用，救护车被堵在距现场5公里的位置过不来，高警总队民警徒步逆行紧急疏导，终于打通了“生命通道”，孩子被送往医院救治。

应急车道被视为救援的生命通道，专门供工程救险、消防救援、医疗救护或民警执行紧急公务等处理应急事务的车辆使用。交通安全法明文规定，非紧急情况下，任何社会车辆禁止驶入或者以各种理由在车道内停留。

违法占用应急车道，不仅会阻碍事故救援、伤员救治，也会给自己带来危险。公安交管部门表示，将通过路面巡查、道路监控等手段，加强高速公路应急车道的管理。对于违法占用应急车道，将对驾驶人处以200元罚款、一次记6分；拒不听从劝阻驶离的，依法拖离，依法按妨碍执行公务追究责任。

为了维护每一个交通参与者的生命安全，昨日，省公安厅高速公路警察总队联合本报等媒体向广大驾驶员发出倡议：自觉让出应急车道，共同守护生命通道。如遇道路拥堵，请耐心等候，听从交警指挥，请勿在非紧急情况下驶上应急车道，确保应急车道在关键时刻发挥作用。





