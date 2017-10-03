查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 文娱 ·广告 ·图文：国庆档战局正酣 李晨大鹏来汉“加班” ·“湖北造”新剧《爱人同志》 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大·百岁老人看变化 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 综合 第5版 : 视点 第6版 : 养生 第7版 : 时事 第8版 : 文娱 · 广告 · 图文：国庆档战局正酣 李晨大鹏 · “湖北造”新剧《爱人同志》 8 文娱 2017.10.3 星期二 “湖北造”新剧《爱人同志》 后天登陆央视八套黄金档 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张聪）继《南下南下》《洪湖赤卫队》《铁血红安》《宜昌保卫战》《领养》等电视剧之后，又一部“湖北造”即将登陆央视黄金档。

日前，由我省影视公司投拍，著名导演毛卫宁执导，王雷、李小萌夫妻档出演的青春革命偶像剧《爱人同志》，宣布将作为十九大献礼剧，于10月5日起在央视八套黄金档播出。

提到毛卫宁、王雷和李小萌，不少观众还记得他们此前合作的《十送红军》和《平凡的世界》。在接受采访时毛卫宁说，《爱人同志》跟这两部作品一样，都是弘扬正能量的主旋律大剧。

他介绍，《爱人同志》讲述的是6位年轻人在上世纪二十年代10年间的人生故事和经历，表达的是第一代共产党人的信仰、命运、奋斗和爱情。据悉，为与王雷一起出演，李小萌推迟了怀孕计划。她说，这部戏也是自己的“宝宝”，“我14岁出道，到今年32岁，希望这个角色是我的代表作。”毛卫宁也称，之所以找王雷、李小萌夫妻档出演，就是因为他们是真实的爱人，“故事里的情感，由真实爱人传递更动人。”





