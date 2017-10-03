查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 文娱 ·广告 ·图文：国庆档战局正酣 李晨大鹏来汉“加班” ·“湖北造”新剧《爱人同志》 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大·百岁老人看变化 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 综合 第5版 : 视点 第6版 : 养生 第7版 : 时事 第8版 : 文娱 · 广告 · 图文：国庆档战局正酣 李晨大鹏 · “湖北造”新剧《爱人同志》 8 文娱 2017.10.3 星期二 图文：国庆档战局正酣 李晨大鹏来汉“加班” 楚天都市报讯 图为：李晨

图为：大鹏



楚天都市报记者戎钰 摄影：楚天都市报记者魏铼



这个小长假，不是只有你在加班，李晨和大鹏也来陪你了。

昨日下午，大鹏与李晨两位跨界新导演先后来汉，宣传各自的电影导演作品《缝纫机乐队》和《空天猎》。这两部新片同时在国庆期间热映，大鹏李晨也意外在武汉“撞”上，倒也算有缘。李晨还告诉记者，他给大鹏发了消息，“看晚上能不能约个饭什么的。”



铁汉大鹏：脊梁硬输了也要站着



在国庆档众多新片中，大鹏的第二部导演作品《缝纫机乐队》原本被寄予厚望，但上映4天后，该片票房处在同期影片中的第3梯队，与其导演处女作《煎饼侠》的“一飞冲天”有较大差距。

昨日凌晨，大鹏发了一条很长且感性的朋友圈，恳请观众放下对他的成见，给目前排片形势不太好的《缝纫机乐队》一个生存机会。大鹏向记者解释说，他发现很多网友都因为他之前的作品《屌丝男士》和《煎饼侠》而不愿意再看他拍的其他电影。

从《煎饼侠》的“走上神坛”，到《缝纫机乐队》的意外下滑，大鹏能接受这种落差吗？他想了一下，谨慎地说：“我不知道当时捧我的人和现在摔我的人是不是同一批。无论我拍什么电影，初衷都是让大家开心，这件事没有恶意，我没有做坏事。”

处女作就拍出一部票房12亿的《煎饼侠》，现在想想，会不会是当初太顺了，才会让《缝纫机乐队》的“散步式前进”变得难以接受？大鹏笑笑说：“我2014年拍的《煎饼侠》，我2004年北漂去的北京，你不知道那10年里我都做过什么。拍《煎饼侠》时我不是新人，也没有一夜成名。”

他还说，我们是摇滚乐题材，脊梁一定要硬，输了也要站着。



柔情李晨：冰冰不想我再当导演了



虽然没法与同为军事题材的《战狼》系列比票房，但《空天猎》上映4天已经破亿，没让头次做导演的李晨面子上太难看。而对李晨来说，拍《空天猎》不是为票房，而是圆自己的一个梦，“我爸妈、爷爷奶奶都当过兵，我在这种家庭长大，对部队一直有感情。所以我做这件事不是要玩票，不是要赚钱，说心里话，两年时间做这一件事，怎么可能挣钱？”

李晨自认是导演界的小学生，没想到一出招就遇到了“史上最强国庆档”，但好在这次是与未婚妻范冰冰合作，戏里戏外都虽苦犹甜。他还透露，一度难以启齿和范冰冰谈降片酬，“她一直挺支持我，但我也不能一上来就说这个，直到有一天我憋不住了，说，我有个事儿必须跟你说……她说没问题，说就算我不说她也不会要的，她知道我特别难。”

此前范冰冰曾公开表示，希望李晨以后不要再当导演了。昨天李晨承认，“领导”确实说过这话，“她觉得我当导演太忘我了，每次都要我别给她打电话了，快睡觉，保命要紧。我拍完《空天猎》，瘦了10公斤，就看着人慢慢瘦了一圈。”





