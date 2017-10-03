查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 时事 ·广告 ·图文：枪手制造美国最惨重枪击案 ·广告：湖北日报新闻客户端 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大·百岁老人看变化 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 综合 第5版 : 视点 第6版 : 养生 第7版 : 时事 第8版 : 文娱 · 广告 · 图文：枪手制造美国最惨重枪击案 · 广告：湖北日报新闻客户端 7 时事 2017.10.3 星期二 图文：枪手制造美国最惨重枪击案 至少50人死亡400人受伤 暂无中国游客伤亡 楚天都市报讯 图为：枪击案方位示意图

图为：事发现场

图为：枪手



综合新华社、央视报道 美国西部城市拉斯维加斯当地时间10月1日晚上突发严重枪击案，至少50人死亡，超过400人受伤，是美国历史上伤亡最大的枪击案，凶手是一名当地居民。美国总统特朗普向遇难者表示哀悼。



枪手向音乐会人群扫射

打出200多发子弹



当时，一场露天乡村音乐会正在市内一个空旷场地举行，现场有上万名观众。大约22时，当歌手杰森·阿尔迪恩正在台上演唱时，枪声响起。急促、连续的枪声持续超过10秒，现场观众纷纷卧倒，继而起身逃离，这时又响起急促枪声。

根据多部视频和目击者描述，枪手使用全自动武器，射击持续共计大约4分半钟，其间枪手似乎多次更换弹匣，共发射200多发子弹。



凶手在酒店32层开枪

警方冲入他已自杀



亲历者迈克·克朗克告诉记者，枪声刚响起，他以为是烟花声，紧接着第二波枪声响起，他身旁的一个朋友胸部中了三颗子弹，他和其他人才意识到有人开枪。这名目击者说，在救护车上，“一名伤员死在我的怀中”。

警车蜂拥而至，警察全副武装，手持突击步枪。拉斯维加斯机场一度关闭，全部进出港航班暂时停飞。

拉斯维加斯所在的克拉克县治安官说，枪手从与演唱会场地一街之隔的曼德勒海湾酒店32层开枪，特警冲入房间，发现他已自杀。警方在房间内发现至少10支枪和大量弹药。



暂无中国游客伤亡

6名游客被困封锁区内



记者从中国各大旅行社了解情况的显示，携程尚有6名游客被困在封锁区域内。

据了解，事发时携程有数百名游客在拉斯维加斯，目前暂未有游客伤亡消息。但有8名团队游客被困封锁区域的酒店内，目前均安全。其中2名游客在当地警方的协助下，已经与携程领队会合并离开封锁区域。



枪手是64岁当地居民

警方否认其属极端组织



当地治安官说，枪手名叫斯蒂芬·帕多克，64岁，本地人，据信单人作案，并非极端组织成员。

另外，警方正在寻找案发前与枪手一起出现的一名62岁亚裔女性以及两辆汽车。

截至北京时间昨晚11时，超过50人遇难，400多人受伤。

暂时不清楚帕多克的作案动机。这起案件的伤亡人数超过去年一起恐袭案，成为美国现代史上伤亡最大的单起枪击案。

2日，极端组织“伊斯兰国”表示，枪手为该组织“战士”。

美国总统特朗普当天向遇难者及其家属表示哀悼和同情。特朗普说：“我要向拉斯维加斯枪击事件遇难者及家人表示最深切的哀悼与同情。愿上帝保佑你们!”英国首相特蕾莎也表示，英国的心与受害者同在。



相关链接



美国近年主要枪击案



●2016年6月12日，声称效忠极端组织“伊斯兰国”的奥马尔·马丁在佛罗里达州奥兰多市“脉动”夜总会开枪扫射并挟持人质与警方对峙，致死49人、致伤53人，当时成为美国死亡人数最多的枪击案，也是“9·11”事件后美国最严重的恐怖袭击事件。

●除恐怖袭击，严重刑事枪击案在枪支泛滥的美国也屡见不鲜，包括造成大规模伤亡的校园枪击。2007年4月，弗吉尼亚理工大学发生枪击案，32人死亡，15人受伤。2012年12月，康涅狄格州桑迪胡克小学枪击案，20名儿童和66名成年人遇难。

●除枪击案外，1995年4月19日，海湾战争老兵蒂莫西·麦克维制造俄克拉荷马城联邦大楼爆炸案，造成168人死亡，500多人受伤。





