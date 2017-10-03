查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 视点 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·图文：一篇回忆帖引出部督涉黑案 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大·百岁老人看变化 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 综合 第5版 : 视点 第6版 : 养生 第7版 : 时事 第8版 : 文娱 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 图文：一篇回忆帖引出部督涉黑案 5 视点 2017.10.3 星期二 鄂州“才子”团伙覆灭 其罪名可能高达15项 图文：一篇回忆帖引出部督涉黑案 楚天都市报讯 图为：民警审讯熊某



楚天都市报记者梁传松 通讯员沈炼 邵峰



“才子”“才队长”“剁不死的才子”，熊某的这几个绰号，曾长期让鄂州一些企业老板闻之色变。

以熊某为首的涉黑团伙，长期盘踞在鄂州城区，插足多个行业，巧取豪夺，积累起2亿元以上资产。有段时间，只要熊某参加某项工程投标，其他公司都得退出。

昨日，楚天都市报记者从鄂州警方获悉，公安部督办的熊某涉黑团伙案告破，熊某及其40多名手下落网。



一篇网文牵出涉黑案



2016年底，某贴吧出现一篇“鄂州黑道往事20年”的文章，罗列了从上世纪90年代起鄂州市黑恶势力的种种暴行。“这其实就是举报信！”刚刚调任鄂州市副市长兼公安局长的薛四清看到该帖说，当地警方部署“霹雳”行动才三天，网上就贴出了这篇文章，哪有这么巧的事？

薛四清指示展开调查。但这起网络举报没有报案人，没有受害者，仅凭一些抽象的线索，调查十分困难。

随着调查深入，熊某进入警方视线。1972年出生的熊某是鄂州市鄂城区人，初中毕业后一直无正当职业，但出入有专车，还养了40多名“员工”。

鄂州市公安局成立由副局长韩才兵为组长的专案组，调取近20年来可能与熊某相关的案卷并逐一回访，全部遭到案件受害人的否定。

“这种情况说明，要么熊某是清白的，要么受害人担心报复！”案情分析会上，民警们认为第二种可能性更大。



账户流水高达5亿元



今年2月，鄂州市委书记李兵收到一封举报信，列举了熊某在鄂州欺行霸市、敲诈勒索等恶行。李兵批示，要坚决对涉黑团伙予以严厉打击。

专案组调查发现，从2014年底至今年2月，熊某妻子的银行账户流水高达5亿多元！

一个没有固定职业的人，巨额资金从何而来？2月下旬，专案组民警以涉嫌非法吸收公众存款罪，对熊某夫妇予以抓捕；同时，以涉嫌串通投标罪，对熊某手下郑某采取强制措施。

随着熊某落网，案情上报到公安部。今年7月，此案被列为公安部督办案件。已经查证的案情显示，以熊某为首的涉黑团伙，涉嫌故意伤害、强迫交易等10项罪名；仍在查证的罪名包括绑架、聚众赌博等5项。



巧取豪夺成为“标王”



据介绍，郑某是熊某妻子的叔叔，原在鄂州市某建筑公司上班，2010年加入熊某团伙，主要负责强揽工程。

2012年9月，鄂州市某企业造价7000万元的业务大楼对外招标，熊某安排郑某借了多家建筑公司的资质围标并中标。业主公司发现猫腻后，宣布第一次开标作废。当年10月第二次招标，武汉一家公司中标。得此消息，熊某派马仔找到项目负责人索要“赔偿”180万元，遭到拒绝。当年12月，熊某派人将项目负责人从生日宴上带走暴打，直到晚上才放人。该项目负责人逃到上海，仍躲不过熊某的纠缠、威胁，最终“补偿”熊某150万元。

2012年，鄂州市精神卫生服务中心一工程招标，一家公司中标。熊某带人闯进该公司负责人的办公室，让马仔把他拉出去“谈谈”。迫于压力，这家公司只好拱手将工程让给熊某。

巧取豪夺之下，熊某团伙很快成为鄂州市建筑行业的“标王”，插足多个工程。有段时间，只要熊某参加某项工程投标，其他公司都得退出。



涉嫌暴力犯罪30多起



据办案民警介绍，1995年熊某加入一家涉黑公司。凭着狡诈和凶狠，2004年，他当上该公司“老大”。该团伙长期盘踞在鄂州城区，插手多个行业领域，包括建筑、招投标、民间高利贷等，总资产超过2亿元。

为争地盘、抢生意，熊某不择手段，涉嫌暴力犯罪30多起。他先后五次组织针对竞争对手胡某及其家属的伤害行动，致胡某两名家属重伤。之后，熊某在鄂州市鄂城区凤凰街洋澜村一带确立了“霸主”地位。

由于熊某鬼点子多，人送外号“才子”“才队长”。他多次被对手砍伤，全身上下有数十处刀伤，好几次死里逃生，因此又被称为“剁不死的才子”。

目前，熊某团伙的40多名成员落网。此案正在进一步审理、侦破中。





