查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·冒雨自驾乡村赏花采摘成主流 ·图文 ·图文：女冬泳队员江中遇险获救 ·婚礼前晚聚餐 多人上吐下泻 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大·百岁老人看变化 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 综合 第5版 : 视点 第6版 : 养生 第7版 : 时事 第8版 : 文娱 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 冒雨自驾乡村赏花采摘成主流 · 图文 · 图文：女冬泳队员江中遇险获救 · 婚礼前晚聚餐 多人上吐下泻 · 开奖公告 4 综合 2017.10.3 星期二 婚礼前晚聚餐 多人上吐下泻 洪山区食药监局责令相关酒店暂停营业 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪 魏铼）婚礼前一晚，提前从外地来汉的亲友在一家餐馆用餐，此后十余人上吐下泻，不得不入院治疗。目前，武汉市洪山区食药监局正在调查，并责令相关酒店暂停营业。

据武汉市民张先生反映，他的大儿子于“十一”结婚。9月30日，不少亲朋从外地来汉，准备参加婚礼。为此，他在友谊大道工业三路锦上添花餐馆订了四桌酒席，安排客人聚餐。当晚8时30分许，客人们聚餐完毕，各自回到旅社休息。之后一小时左右，不断有客人称肚子不舒服，开始上吐下泻。10月1日上午，又陆续有客人出现恶心呕吐、脸色发白、软弱无力等症状。先后有10多人出现类似症状。

昨日上午，楚天都市报记者在青山区普仁医院看到，张先生的小儿子和四名亲朋仍在住院。检查结果显示，他们患有肠道感染和急性胃肠炎。张先生说，有的亲朋症状较轻，打过点滴后已经出院。

锦上添花餐馆相关负责人说，事情发生后，他们两次赶到医院看望入院客人。经协商，酒店先出资1万元用于客人治疗。洪山区食药监局正在调查，并责令该酒店暂停营业。一旦有了正式调查结论，酒店方将根据结论承担相应责任。





