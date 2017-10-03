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婚礼前晚聚餐 多人上吐下泻
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综合
2017.10.3 星期二
婚礼前晚聚餐 多人上吐下泻
洪山区食药监局责令相关酒店暂停营业
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪 魏铼）婚礼前一晚，提前从外地来汉的亲友在一家餐馆用餐，此后十余人上吐下泻，不得不入院治疗。目前，武汉市洪山区食药监局正在调查，并责令相关酒店暂停营业。
据武汉市民张先生反映，他的大儿子于“十一”结婚。9月30日，不少亲朋从外地来汉，准备参加婚礼。为此，他在友谊大道工业三路锦上添花餐馆订了四桌酒席，安排客人聚餐。当晚8时30分许，客人们聚餐完毕，各自回到旅社休息。之后一小时左右，不断有客人称肚子不舒服，开始上吐下泻。10月1日上午，又陆续有客人出现恶心呕吐、脸色发白、软弱无力等症状。先后有10多人出现类似症状。
昨日上午，楚天都市报记者在青山区普仁医院看到，张先生的小儿子和四名亲朋仍在住院。检查结果显示，他们患有肠道感染和急性胃肠炎。张先生说，有的亲朋症状较轻，打过点滴后已经出院。
锦上添花餐馆相关负责人说，事情发生后，他们两次赶到医院看望入院客人。经协商，酒店先出资1万元用于客人治疗。洪山区食药监局正在调查，并责令该酒店暂停营业。一旦有了正式调查结论，酒店方将根据结论承担相应责任。