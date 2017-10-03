查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第4版 综合
·广告：湖北日报新闻客户端
·冒雨自驾乡村赏花采摘成主流
·图文
·图文：女冬泳队员江中遇险获救
·婚礼前晚聚餐 多人上吐下泻
·开奖公告
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 喜迎十九大·百岁老人看变化
第3版 : 老外在荆楚
第4版 : 综合
第5版 : 视点
第6版 : 养生
第7版 : 时事
第8版 : 文娱
·
广告：湖北日报新闻客户端
·
冒雨自驾乡村赏花采摘成主流
·
图文
·
图文：女冬泳队员江中遇险获救
·
婚礼前晚聚餐 多人上吐下泻
·
开奖公告
4
综合
2017.10.3 星期二
图文：女冬泳队员江中遇险获救
武汉水上警方警示：水流湍急，切勿下江
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员王威）昨日上午，武汉关附近江面，水上民警和长江救援志愿队救起一名遇险的游泳者。
上午10时许，这名女子被江流冲到趸船边，她抓住锚链，无法上岸。水上民警和长江救援志愿队发现后，抛绳将她救起（如图）。
该女子说，她是冬泳队员，来自硚口区。因水流过于湍急，她游到武汉关附近水域时发生险情。幸亏她水性好，奋力游近岸边，抓住锚链等待救援。
“太危险了！趸船会把人往船底吸，如果她体力不支松了手，那就完了！”一名多次参加武汉渡江节的民警说。
据介绍，近期丹江口水库泄洪，汉江流量增大，流速加快。而假期武汉市两江四岸游客量暴涨。仅1日上午，武汉市水上公安分局杨家河派出所，武汉市海事局汉江检查站、汉江一所，分别在辖区水域救起游泳遇险者3人、2人、1人。
杨家河派出所已在长江救援志愿队群发出预警：昨日上午10时30分，江汉一桥下流速达3.45米/秒，请队员们不要到汉江游泳，并积极配合警方及海事部门做好劝阻、救援工作。
“我算游得快的，1米/秒左右，在流速3.45米/秒的水里，只能随波逐流。”多次横渡长江的民警说。
水上警方提醒广大市民和游客，切勿下江游泳。目前，水上警方和海事等部门已经启动联动机制，加强两江四岸巡逻和宣传、劝导。