查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·冒雨自驾乡村赏花采摘成主流 ·图文 ·图文：女冬泳队员江中遇险获救 ·婚礼前晚聚餐 多人上吐下泻 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大·百岁老人看变化 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 综合 第5版 : 视点 第6版 : 养生 第7版 : 时事 第8版 : 文娱 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 冒雨自驾乡村赏花采摘成主流 · 图文 · 图文：女冬泳队员江中遇险获救 · 婚礼前晚聚餐 多人上吐下泻 · 开奖公告 4 综合 2017.10.3 星期二 图文：女冬泳队员江中遇险获救 武汉水上警方警示：水流湍急，切勿下江 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员王威）昨日上午，武汉关附近江面，水上民警和长江救援志愿队救起一名遇险的游泳者。

上午10时许，这名女子被江流冲到趸船边，她抓住锚链，无法上岸。水上民警和长江救援志愿队发现后，抛绳将她救起（如图）。

该女子说，她是冬泳队员，来自硚口区。因水流过于湍急，她游到武汉关附近水域时发生险情。幸亏她水性好，奋力游近岸边，抓住锚链等待救援。

“太危险了！趸船会把人往船底吸，如果她体力不支松了手，那就完了！”一名多次参加武汉渡江节的民警说。

据介绍，近期丹江口水库泄洪，汉江流量增大，流速加快。而假期武汉市两江四岸游客量暴涨。仅1日上午，武汉市水上公安分局杨家河派出所，武汉市海事局汉江检查站、汉江一所，分别在辖区水域救起游泳遇险者3人、2人、1人。

杨家河派出所已在长江救援志愿队群发出预警：昨日上午10时30分，江汉一桥下流速达3.45米/秒，请队员们不要到汉江游泳，并积极配合警方及海事部门做好劝阻、救援工作。

“我算游得快的，1米/秒左右，在流速3.45米/秒的水里，只能随波逐流。”多次横渡长江的民警说。

水上警方提醒广大市民和游客，切勿下江游泳。目前，水上警方和海事等部门已经启动联动机制，加强两江四岸巡逻和宣传、劝导。





