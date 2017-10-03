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楚天都市报电子版
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4 综合 2017.10.3 星期二
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    楚天都市报讯 国庆长假前两天，楚河汉街日均游客突破15万。为了应对大客流，昨日上午，记者在汉街大戏台附近看到，5名民警各踩一辆平衡车，排成一列穿行在客流中。汉街派出所副所长吴鹏介绍，这种平衡车稳定性好，机动性高，车上装有警灯、喊话器、摄像头和GPS系统，民警站在上面可以居高临下观察，第一时间发现警情并处警。 楚天都市报记者魏铼 通讯员黄赤橙 孙逊摄


   