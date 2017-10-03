查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·冒雨自驾乡村赏花采摘成主流 ·图文 ·图文：女冬泳队员江中遇险获救 ·婚礼前晚聚餐 多人上吐下泻 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大·百岁老人看变化 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 综合 第5版 : 视点 第6版 : 养生 第7版 : 时事 第8版 : 文娱 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 冒雨自驾乡村赏花采摘成主流 · 图文 · 图文：女冬泳队员江中遇险获救 · 婚礼前晚聚餐 多人上吐下泻 · 开奖公告 4 综合 2017.10.3 星期二 图文 楚天都市报讯 国庆长假前两天，楚河汉街日均游客突破15万。为了应对大客流，昨日上午，记者在汉街大戏台附近看到，5名民警各踩一辆平衡车，排成一列穿行在客流中。汉街派出所副所长吴鹏介绍，这种平衡车稳定性好，机动性高，车上装有警灯、喊话器、摄像头和GPS系统，民警站在上面可以居高临下观察，第一时间发现警情并处警。 楚天都市报记者魏铼 通讯员黄赤橙 孙逊摄





