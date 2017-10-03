查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·冒雨自驾乡村赏花采摘成主流 ·图文 ·图文：女冬泳队员江中遇险获救 ·婚礼前晚聚餐 多人上吐下泻 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大·百岁老人看变化 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 综合 第5版 : 视点 第6版 : 养生 第7版 : 时事 第8版 : 文娱 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 冒雨自驾乡村赏花采摘成主流 · 图文 · 图文：女冬泳队员江中遇险获救 · 婚礼前晚聚餐 多人上吐下泻 · 开奖公告 4 综合 2017.10.3 星期二 我省重点景区昨日接待游客超过51万人次 冒雨自驾乡村赏花采摘成主流 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者钟洲 通讯员王泰格）国庆中秋假期第二天，武汉的凉爽天气，让更多市民走出家门。与此同时，虽然鄂西、鄂中地区大雨，我省各主要旅游城市及重点景区，客流量仍比前日明显增多。据省旅游委统计，自助自驾乡村赏花、采摘、垂钓游，成为主流出游方式，纳入假日旅游统计的25个重点景区共接待游客51.35万人次，实现旅游综合收入7912.93万元，比去年分别增长3.8%、14.5%。

“双节”期间，武汉市为市民和游客准备了丰富的旅游大餐。园博园举办以迪拜奇迹花园为原型的大型绿雕创意展，汉口里风情街大戏台上演京剧名伶与嘻哈Rapper的跨界碰撞，杜莎夫人蜡像馆展出王凯的靖王造型和胡歌的现代装造型蜡像，知音号用浸入式互动演出方式再现了百年前大武汉的风情……东湖、黄鹤楼景区、木兰文化生态旅游区，昨日分别接待游客10.23万、3.3万、6.2万人次，同比分别增长48.91%、17.86%、121.43%。全市住宿接待设施出租率达80.5%。

受大雨及交通影响，恩施各大景区游客比预期减少两成左右，但酒店、民宿、农家乐等预定依旧爆满，部分旅行社、游客临时调整游玩行程。英山县四季花海游人如织，童玩谷“精绝古城”等体验活动让人惊叹连连。一些旅游城市和景区主打红色旅游元素，红安县华缘农场举行的“无旗不有”欢庆活动，用6000面红旗、800面黄旗组成超大中国地图，庆祝新中国成立68周年。

值得一提的是，乡村游持续升温，自助自驾乡村赏花、采摘、垂钓，成为昨日主流的出游方式。武汉地区近郊乡村旅游依然火爆，江夏区突出“在途团圆”主题，推出汽车露营旅游精品线路，吸引了不少自驾游客和散客；蔡甸区为阖家出行的游客端出内涵丰富的自驾游、亲子游、生态乡村游大餐；罗田县燕儿谷桂花节、潘家湾户外体验、张家冲亲子活动等，引得广大游客纷至沓来；竹溪县竹溪蒸盆在各个农家乐备受追捧，甚至出现一位难求的现象。





