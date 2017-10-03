查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 老外在荆楚 ·广告 ·图文：非洲小伙希望留在武汉当医生 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大·百岁老人看变化 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 综合 第5版 : 视点 第6版 : 养生 第7版 : 时事 第8版 : 文娱 · 广告 · 图文：非洲小伙希望留在武汉当医 3 老外在荆楚 2017.10.3 星期二 会说武汉话 爱吃热干面 把中国当成第二个家 图文：非洲小伙希望留在武汉当医生 楚天都市报讯 楚天都市报记者陈媛 通讯员邓国欢 摄影：楚天都市报记者王永胜



姓名：沙阿玛

国籍：毛里求斯

职业：医院实习生



“感谢老天和父母把我送到了中国，中国已经变成我的第二个家，心在哪里家在哪里。”10月1日，沙阿玛发了这样一条微信朋友圈，庆贺国庆节。

这是这位来自非洲毛里求斯的90后大男孩，在武汉度过的第8个国庆节。目前，他是华中科技大学同济医学院的研究生，在同济医院心脏大血管外科实习。在中国他去过很多城市，吃过很多美食，但他最爱的依旧是武汉，最喜欢吃的依然是热干面。



会和武汉患者说武汉话



9月26日上午，同济医院心脏大血管外科住院部的医生站，沙阿玛穿着白大褂，脖子上挂着听诊器，坐在电脑旁认真地整理病例。有同事叫他，他用武汉话说：“您等一哈。”

“汉语没问题，武汉话也会说一点。”沙阿玛笑着对楚天都市报记者说，“有时我会跟武汉的患者说武汉话，更多的时候，则是在跟朋友们出去玩的时候说。”

沙阿玛说，他从小就想当医生，高中毕业时准备报考欧洲的大学，有好朋友在中国的浙江，告诉他中国的大学很好。“我上网查了很多资料，最后选择了华中科技大学同济医学院，一直读到现在。”

在汉口住了7年多，沙阿玛对这里的街道和小吃都很熟悉。他尤其喜欢逛江汉路、南京路、胜利街，“这些地方充满历史气息，热干面也很好吃。”

没事的时候，沙阿玛喜欢背上相机，骑着单车，在武汉三镇的大街小巷穿行。他曾经从汉口宝丰二路骑到东湖绿道，从江汉路骑到沌口后官湖，从同济医学院骑到华中科技大学。



“武汉越来越像国际大都市”



沙阿玛的爸爸妈妈和妹妹都在毛里求斯，沙阿玛经常会给他们寄武汉的特产。他还给毛里求斯的亲人和朋友的手机装上微信，方便自己发照片和视频给他们。他在社交媒体上发布了许多他在武汉和中国拍的照片，“发布这些照片，是希望让更多的人了解中国，认识武汉。”

“武汉这些年发展得非常快。”沙阿玛说，“以前只有一条轻轨，现在已经有很多条地铁，而且几乎每年都会开通一两条，交通方便太多了。”

沙阿玛回忆，以前从光谷到同济医学院，坐公交车堵得厉害，经常要2个多小时，现在坐地铁只需半小时。“以前我住在武胜路，对面是一片低矮的房子，现在已经变成了一个大的商业体。而且武汉这样的商业体越来越多，越来越像一个国际大城市。”他说，每次回毛里求斯后都会很想念武汉的朋友和美食，回到武汉则有回家的感觉。



“在中国当医生会很幸福”



在同济医院实习了3年，沙阿玛很喜欢中国的患者，“中国病人很热情，在得到医生帮助后会很感恩，出院之前会说谢谢，会让我很有成就感。”他也很崇拜中国的医生，“同济医院的医生非常厉害，技术非常棒，我们科室的每位教授都非常厉害。”

现在，沙阿玛一边实习，一边准备考博士。“我想考我们主任魏翔教授的博士，但我知道他很严格，他的学生一定要是最优秀的。我还想考取中国的医师资格证，虽然那更难，但我会努力。”

沙阿玛说，无论是世界上还是在中国，心脏外科的医生都比较缺乏，而心脏病患者很多，一发作就会威胁生命。“中国是我的家，有很多病人需要帮助，我真的很想在中国当医生，那会让我觉得十分幸福。”





