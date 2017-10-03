查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 喜迎十九大·百岁老人看变化 ·图文：101岁爹爹见证生活幸福变迁 ·图文：儿孙感叹“一代比一代过得好” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大·百岁老人看变化 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 综合 第5版 : 视点 第6版 : 养生 第7版 : 时事 第8版 : 文娱 · 图文：101岁爹爹见证生活幸福 · 图文：儿孙感叹“一代比一代过得 2 喜迎十九大·百岁老人看变化 2017.10.3 星期二 安陆104岁婆婆享幸福晚年 晚辈轮流为她泡脚暖床 图文：儿孙感叹“一代比一代过得好” 楚天都市报讯 图为：孙子在给张三姑喂吃的



楚天都市报记者陈咏 通讯员黄德望



安陆老太太张三姑，104岁了仍然能吃各种美食，两个儿子每天周到地侍奉，夏天用蒲扇给她解热，冬天用热水袋帮她取暖……“一代比一代过得好”，这个有望五代同堂的幸福家庭，发出了这样的慨叹。



寻访百岁老人遇巧事



9月26日，楚天都市报记者来到孝感市安陆城区，寻访百岁老人张三姑。与老人的孙子肖杰电话联系后，根据他的指引，在汉丹路上找到了“肖杰”的家。

“肖杰”的母亲告诉记者，她的婆婆今年96岁，姓李，出门到女儿家去了——这与记者了解到的情况完全不符。

在与肖杰再次电话联系后，记者才发现找错了地方，这是在同一条路上的与他同名同姓的另一个肖杰。巧合的是，这个肖杰的奶奶，竟然也接近百岁。

这个肖杰的母亲听说记者找错了地方，哈哈一笑：“咱们安陆真是遍地都是百岁老人啊。”

中午时分，记者终于在汉丹路的另一头，找到了要找的肖杰和他的奶奶张三姑。



两老人侍奉百岁母亲



张三姑今年104岁，满头白发，眼睛和耳朵都不大灵光了。但记者进来后，她依然觉察到，不停地询问孙子肖杰：“是谁来啦？”

这里是张三姑大儿子肖太平的家。肖太平今年已经年过八旬，血压偏高，身体不大好。而他的母亲张三姑，除了腿脚不大利索、耳朵眼睛不大好之外，却几乎不生病，一顿还能吃一大碗饭。

肖太平还有个弟弟，叫肖伯平，也已年过七旬，兄弟俩轮流侍候母亲，一家住一年。不管住谁家，兄弟俩侍奉起来是同样尽心尽力。

“奶奶住在这里，我们就要让她老人家住得安心，吃得舒心。”肖杰说，只要奶奶住在家里，夏天家中从不开电扇或空调，而是用蒲扇给她解热。冬天老人用不了电热毯，肖太平兄弟俩会在母亲睡前打热水给她泡脚，用热水袋温好床，再扶她睡下。

安陆东城一巷，有一种油炸馓子，酥脆可口，两兄弟经常步行几里路买回来给母亲吃。还有黄色冰糖、柿饼等美食，只要母亲开了口，他们都设法买回来。



“一代比一代过得好”



“母亲一生不容易，我们尽点孝心是理所当然。”肖太平说，1958年父亲离世，是母亲一手把他们兄弟俩和一个姐姐抚养成人。姐姐嫁到了荆门，今年已经87岁了。

5个孙子、孙女，也是张三姑一手带大的。“孙子辈都和奶奶亲，就是远在北京、广东等地工作，也会经常打电话问老太太的近况。”肖太平说。住在安陆的肖杰，更是隔三差五就来探望奶奶，给她喂喂水，陪她说说话——虽然老人大部分时候都听不清他在说些什么。

如今，肖杰的儿女也快结婚成家了，家里有望五代同堂。“老人走过了百年岁月，开枝散叶，如今儿孙满堂，一代比一代过得好。”肖杰说，老太太现在是儿孙们心里的宝。

“100岁的时候她身体还很好，还能扶着床下来走。”过了100岁后，老人身体大不如前，大部分时间都躺在床上。肖杰和他的兄弟姐妹、父亲叔叔们现在最大的心愿，就是老人在剩下的日子里无病无害，心情愉悦。





