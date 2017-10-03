查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 喜迎十九大·百岁老人看变化 ·图文：101岁爹爹见证生活幸福变迁 ·图文：儿孙感叹“一代比一代过得好” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大·百岁老人看变化 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 综合 第5版 : 视点 第6版 : 养生 第7版 : 时事 第8版 : 文娱 · 图文：101岁爹爹见证生活幸福 · 图文：儿孙感叹“一代比一代过得 2 喜迎十九大·百岁老人看变化 2017.10.3 星期二 以前发愁如何吃饱饭 现在关心怎样吃健康 图文：101岁爹爹见证生活幸福变迁 楚天都市报讯 楚天都市报记者陈倩 通讯员彭亚楠



国庆当天一早，楚天都市报记者来到武汉市青山区武东社区桂承楷家时，他刚刚起床洗漱，并自己蒸馒头做早饭。多年来，他一直保持着自己做一日三餐的习惯。

走路利索，声音洪亮，很难想象到这是一位101岁的老人。作为武东社区最早“农转非”的居民之一，桂爹爹见证了这里人们生活的巨大变迁。



59岁“农转非”仍怕饿肚子



桂爹爹所在的青山区武东社区，原先叫努力村，他就是村里地地道道的农民。

桂爹爹回忆说，上世纪六七十年代那会，每个人每年的基本口粮是360斤稻谷，算上舂米的损耗，拿到手的米也就200多斤。那时杂交水稻还没有推广，粮食产量不高，即使这不算多的粮食，对村里来说压力也很大。

1975年武钢扩建时，努力村所在的地块被征用，59岁的桂爹爹成了村里最早“农转非”的居民之一。在当时，农转非意味着当上城里人，吃上商品粮，是一件令人羡慕的好事。可是粮食供应指标依然很低。一个成年男性劳力，一个月的指标是26斤米，女性则是24斤。

桂爹爹的大儿子经历过那个年代，他说，那时什么都要计划，都要凭票供应，甚至连火柴都有票。一个成年人一天不到一斤米，这对从事体力劳动的人来说，确实不够。“干的和稀的要搭配着吃，到月底米不够的话，找点菜叶子配着煮煮，对付过去。”



现在只关心怎么吃出健康



粮食短缺的日子，直到改革开放才成为历史。

前日，记者来到桂爹爹家时，他正在蒸馒头，旁边放着一盒有机牛奶。爹爹的小儿子说，现在市场供应紧张的时候早过去了，“超市里什么都有。”

桂爹爹的4个儿女，其中大儿子住得比较近，随时都能见到。其他儿女都不在武东，但经常会来看老人，每次都少不了带些好吃的给他。

以前是担心吃不饱，现在儿女们则关心怎样吃出健康。桂爹爹喜欢吃汤圆，可是糯米吃太多了不好消化，儿女总是叮嘱他，一次就吃五六个。

桂爹爹年轻的时候，吃的菜都是农家肥浇的，按现在的话来说，那是无公害绿色蔬菜。不过现在，社区里不能种菜了，超市里还是能买到各种新鲜菜。



住在自己亲手建的楼房里



桂爹爹现在住的两层小楼房，当时是村里第一栋楼房。“1978年盖的，材料都是我和儿子自己拉来的。”爹爹提起房子就来了精神，那是改革开放的第一年，父子三人自己动手搭建了一个家。楼房的样子，是小儿子拿着画报上，让工人师傅比照着做的；预制板是爹爹和大儿子去街道口买回来的，总共花了2500元。爹爹说，新房落成的时候，他可高兴了，觉得好日子靠自己的双手也能干出来。

一晃快40年过去了，现在桂爹爹家的小楼，在武东也不再起眼。离楼房不远，就是武东社区的新小区武东馨居，一栋栋电梯房十分气派。门前的青化路也在改造施工，当年盖房子时要人肩挑扛运回家的材料，如今用一辆小货车就能送上门。

桂爹爹平时最喜欢听收音机，新闻、楚剧都是他爱听的。他说，十九大快召开了，他相信以后的日子会更好。





