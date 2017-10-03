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·图文：市民从容出行 交通未现大堵
·图文：枪手制造美国最惨重枪击案至少50人死亡400人受伤
·希望留在中国当名医生
·鄂州打掉40人涉黑团伙
·我省重点景区昨迎客51万人次
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图文：市民从容出行 交通未现大
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图文：枪手制造美国最惨重枪击案
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希望留在中国当名医生
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鄂州打掉40人涉黑团伙
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我省重点景区昨迎客51万人次
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要闻
2017.10.3 星期二
图文：枪手制造美国最惨重枪击案至少50人死亡400人受伤
楚天都市报讯 据新华社电 美国西部城市拉斯维加斯当地时间10月1日晚上突发一起严重枪击案，至北京时间昨晚11时，至少50人死亡，超过400人受伤，是美国历史上伤亡最大枪击案。
当时，一场露天乡村音乐会正在市内一个空旷场地举行，现场估计有上万名观众。枪手使用全自动武器，从街对面的高层酒店向人群持续射击，特警冲入房间时发现他已经自杀身亡。警方通报，枪手为斯蒂芬·帕多克，64岁，本地人，并非极端组织成员，作案原因暂时不清楚。
相关报道详见A07版