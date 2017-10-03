查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：市民从容出行 交通未现大堵 ·图文：枪手制造美国最惨重枪击案至少50人死亡400人受伤 ·希望留在中国当名医生 ·鄂州打掉40人涉黑团伙 ·我省重点景区昨迎客51万人次 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大·百岁老人看变化 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 综合 第5版 : 视点 第6版 : 养生 第7版 : 时事 第8版 : 文娱 · 图文：市民从容出行 交通未现大 · 图文：枪手制造美国最惨重枪击案 · 希望留在中国当名医生 · 鄂州打掉40人涉黑团伙 · 我省重点景区昨迎客51万人次 1 要闻 2017.10.3 星期二 图文：枪手制造美国最惨重枪击案至少50人死亡400人受伤 楚天都市报讯 据新华社电 美国西部城市拉斯维加斯当地时间10月1日晚上突发一起严重枪击案，至北京时间昨晚11时，至少50人死亡，超过400人受伤，是美国历史上伤亡最大枪击案。

当时，一场露天乡村音乐会正在市内一个空旷场地举行，现场估计有上万名观众。枪手使用全自动武器，从街对面的高层酒店向人群持续射击，特警冲入房间时发现他已经自杀身亡。警方通报，枪手为斯蒂芬·帕多克，64岁，本地人，并非极端组织成员，作案原因暂时不清楚。



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