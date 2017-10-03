查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：市民从容出行 交通未现大堵 ·图文：枪手制造美国最惨重枪击案至少50人死亡400人受伤 ·希望留在中国当名医生 ·鄂州打掉40人涉黑团伙 ·我省重点景区昨迎客51万人次 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大·百岁老人看变化 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 综合 第5版 : 视点 第6版 : 养生 第7版 : 时事 第8版 : 文娱 · 图文：市民从容出行 交通未现大 · 图文：枪手制造美国最惨重枪击案 · 希望留在中国当名医生 · 鄂州打掉40人涉黑团伙 · 我省重点景区昨迎客51万人次 1 要闻 2017.10.3 星期二 图文：市民从容出行 交通未现大堵 昨日出城小高峰平稳度过 汉口站送客量再创新高 楚天都市报讯 图为：昨日，东湖楚风园停车场内车辆停得满满当当。 楚天都市报记者宋枕涛摄



楚天都市报讯（记者吴昌华 胡勇谋 通讯员李文宣 宋英辉 聂勇 钟明 高斌）昨日是国庆长假第二天，武汉三镇交通畅通了许多。记者探访发现，昨日出城小高峰如期而至，除黄鹤楼、省博等景区出现拥堵外，交通秩序整体平稳。

昨日上午9时许，记者从东湖路经水果湖隧道、街道口来到二环线，从鹦鹉洲长江大桥到汉阳东风大道，这个传统拥堵路段的最堵时段一路畅通。然而，上午11时许，记者原路返回时，桥面出现密集排队。据分析，由于前天集中出城的高峰已过，昨日出行的市民更为从容，不再赶早，出城小高峰来得晚些，强度也略低一些。

昨日上午，金桥大道至三金潭立交仍然出现滞留现象，白沙洲大道等其它出城通道车流比前天低了许多，没有出现严重拥堵。预计今日至10月6日，市内景区的车流量还将持续上升，三金潭立交交通压力依然很大。交管人士建议市民尽量选择地铁+公交方式出行，如果没有下雨，多骑共享单车。前往黄陂，不妨由机场二通道+外环高速再到岱黄高速，以避开堵点，也可走武麻高速在黄陂东收费站下高速，经318国道西行10公里进入黄陂城关。

铁路客流方面，昨日也有所回落。武铁全局发送旅客70万人次左右，其中汉口站发送旅客16.9万人次，再创历史新高。当天，武铁增开汉口至宜昌东、汉口至十堰、武汉至随州等旅客列车32趟提升运力。

武汉铁路部门提醒旅客，黄金周假期期间通过互联网购买车票的旅客，请尽早在附近的代售点，或者提前到车站换取纸质车票，避开高峰时段，以免当天乘车取票排队时间过长而耽误行程。





