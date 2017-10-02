查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 娱体 ·广告 ·图文：武汉女足冲上女超联赛 ·连载 那山，那水 15 ·“挤”下梁朝伟金城武入围金马影帝 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大 基层代表在行动 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 健康资讯 第5版 : 综合 第6版 : 关注 第7版 : 养生 第8版 : 娱体 · 广告 · 图文：武汉女足冲上女超联赛 · 连载 那山，那水 15 · “挤”下梁朝伟金城武入围金马影 8 娱体 2017.10.2 星期一 “挤”下梁朝伟金城武入围金马影帝 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者戎钰）入行近30年，这是金城武距离影帝最近的一次。昨晚，第54届台湾电影金马奖提名揭晓，一直被定性为“偶像派”的金城武凭借电影《摆渡人》爆冷入围最佳男主角，而该片另一男主角梁朝伟未获提名。

由于本届金马奖的提名名单对内地影迷来有些陌生——以10项提名领跑的《大佛普拉斯》、分别获得7项提名的《相亲相爱》《血观音》都是尚未在内地公映的影片，所以影帝影后提名人就成了大家关注的热点。

影帝方面，黄渤是凭借黑色悬疑片《冰之下》入围，此前他已经因为该片在上海国际电影节夺得了金爵奖影帝；著名导演田壮壮则是凭借《相亲相爱》跨界拿到影帝提名，让人想起前年凭借《老炮儿》斩获金马影帝的冯小刚。

与其他男演员相比，金城武的入围有些出人意料，毕竟《摆渡人》上映后口碑参差不齐，连梁朝伟都被网友质疑“演技退步”。但评委会认为，金城武在该片中突破高帅形象，表演相当有层次。该片监制王家卫也公开表态，“金城武20多年来的努力终于获得肯定，为他入围金马奖鼓掌，并希望他能再进一步顺利胜出。”据悉，《摆渡人》另一男主角梁朝伟在最后一轮评选中落败。

至于影后环节，舒淇、张艾嘉、文淇、惠英红、尹馨5人的知名度相差较大，其中舒淇（《健忘村》）与张艾嘉（《相亲相爱》）都是金马奖常客，有网友总结：少了这俩大将，金马奖的收视率成问题。

据悉，本届金马奖典礼将于11月25日举行。





