查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 娱体 ·广告 ·图文：武汉女足冲上女超联赛 ·连载 那山，那水 15 ·“挤”下梁朝伟金城武入围金马影帝 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大 基层代表在行动 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 健康资讯 第5版 : 综合 第6版 : 关注 第7版 : 养生 第8版 : 娱体 · 广告 · 图文：武汉女足冲上女超联赛 · 连载 那山，那水 15 · “挤”下梁朝伟金城武入围金马影 8 娱体 2017.10.2 星期一 连载 那山，那水 15 楚天都市报讯 何建明 著红旗出版社



春林通过网络一传播，客人纷纷而来，都要到余村找春林山庄

“翻修老房子得多少钱？”父亲问他。

春林估摸了一下，说：“二十来万吧！”父亲掐着手指，一算：十六间房，来的客人按每天住满一半算，一年光景基本可以平账了。“那你就做吧！”父亲同意了春林的方案。

毕竟是老房子，按规矩还是上一代人说了算，春林也是这么做的。但令他意外的是，最后装修完十六间房间，工钱和材料两块加起来共六十余万元！“负债了！我一下压力特别大。原来计划二十来万元是根据自己与老婆的积蓄来的，现在口袋全空了不说，还欠债三四十万元，这等于逼上了梁山！”春林跟春花苦闷了好一阵。

开张吧！得起个名！春林道。春花说：吉利点，要不生意不好，我们欠的账还到何年何月？是啊，可起啥名吉利呢？春林肚子里没几滴墨水，轮到这种事就着急。赶紧从孩子书包里拿出一本《新华字典》翻啊翻……春花一把将字典扔了，说，咱余村到处是好景好风光，你翻啥破书！

春林心想，也是。余村好山好水，我们抢个好名用用！他走到自己的凉台，推开窗子，向外看去，立即被村口的两个老银杏树吸引住了——就用它了！

想到啦？啥呀？春花连问。你看：那银杏多茂盛啊！它是我们的村树，而且健康长寿，兴旺发达！就它了！啊——我们要发财啦！春花高兴得跳了起来，搂住丈夫，在他脸上连“啃”了好几口。

“银杏山庄”，名字不错，但它已经被人注册走了，你得改名。工商局的人告诉春林。有点难受。春林的农家乐出师就不利。好名字注册不上，只得临时改名。啥名呢？春林脑子里的那点“墨水”被晒干了！干脆，就用我名字吧！春林说。

春花把脸一偏，朝天眺望，说：对，就用“春林”吧！如果再不行，就用我的名字，“春花”。

春林笑：得啦，用娘儿们的名字赚不了钱！去你的！春花嘴一噘，背过身子气走了。

后来，“春林山庄”被注册下来。开张那天，余村像过节一样热闹。春林与春花在村里人缘好，他俩也会做人，第一天请的客人全是村上人，吃了个痛快。这叫“开张宴”，求的不是赚钱，而是人气！

果不其然，春林山庄从开张第一天起，生意一天比一天红火。这除了春林春花两人里外搭配好，还因为春林的脑子灵活。别人的客源是靠村干部到风景区跟导游“讲价钱”“给好处”后才好不容易拉一拨人来。春林不一样，他先把余村的好山好水拍成照片，再配上几句“文学语言”，什么“美不胜收”、“流连忘返”、“坠入云海”、“如梦如醉”、“人间天堂”、“绝对自然”云云，又通过网络一传播，竟然客人纷纷而来都要到余村找春林山庄……

下期预告：安吉被确定为“黄浦江源”之后，上海与安吉之间便有了一份特殊的“亲戚关系”





