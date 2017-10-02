查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 娱体 ·广告 ·图文：武汉女足冲上女超联赛 ·连载 那山，那水 15 ·“挤”下梁朝伟金城武入围金马影帝 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大 基层代表在行动 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 健康资讯 第5版 : 综合 第6版 : 关注 第7版 : 养生 第8版 : 娱体 · 广告 · 图文：武汉女足冲上女超联赛 · 连载 那山，那水 15 · “挤”下梁朝伟金城武入围金马影 8 娱体 2017.10.2 星期一 图文：武汉女足冲上女超联赛 楚天都市报讯 图为：武汉女足庆祝冲超成功 楚天都市报记者时龚摄



□楚天都市报记者蔡毅



昨日下午武汉市足协塔子湖基地2号场，在女足甲级联赛第13轮比赛中，武汉女足主场4比0战胜浙江莱茵达女足，武汉女足提前一轮获得女甲的冠军，并以冠军的身份冲上女超联赛！

整个体育场鼎沸了，烟火燃起，羞涩腼腆的姑娘们与球迷一起忘情庆祝，主教练刘麟被队员们喷上满脸的红酒，武汉市体育局局长王沈顺跑下看台与姑娘们的手紧紧握在一起，一家武汉民企当场奖励了超过六位数的现金。



蛰伏

三年磨一剑



2014年底中国足协对女足联赛进行重大改革，以当年女足联赛成绩划分出女子超级球队和女子甲级球队，后八名则参加女甲联赛。这次改革，使得武汉女足“被降级”了。

从2014年底的被降级到2017年重返女超行列，武汉女足用了三年时间。用武汉市足协一位负责人的话来说：“大武汉理应有一支站在顶级联赛赛场上的女足球队。”

其实，返超之路，并没有外界所说的那么简单。如今女足的投入不再是几百万的小打小闹，而是每年动辄过千万的投入。返超的资金哪里来？2014年底，武汉女足中国车都·江汉大学女子足球俱乐部正式成立，武汉女足正式启动冲超模式。

除了成立俱乐部引入社会资本外，湖北省体育局和武汉市体育局还助力武汉市足协，招回在外地效力的武汉姑娘，全力冲超。可以说，武汉女足用三年的时间完成了女甲的蛰伏。



惊艳

剑出鞘扬威



蛰伏三年的武汉女足，已不再是三年前那支年龄结构不合理、实力羸弱的女足队伍了。正如武汉女足主教练刘麟告诉记者的：“现在这支武汉女足，以1997年年龄段的球员为主。她们经历了2013年和2017年两届全运会的洗礼，也经历了近两年女甲联赛的历练。可以说，这支平均年龄不大的球队，更加成熟，且极具战斗力。”

在这支队伍中，队长姚伟如今是中国女足国家队的常客，而刘艳秋、吕悦云等人也曾入选过女足各级国家队。本土球员实力不俗，加上三名来自朝鲜的外援，使得武汉女足在本赛季的女甲联赛一直处于领跑的位置。

冲上女超，对于武汉女足而言，是涅槃重生。不过来年女超赛场上，面对一众女超豪强，武汉女足的生存压力不小。正如一位武汉市足协的负责人告诉记者的：“来年，我们的目标是站稳脚跟。这需要在内外援上有所动作，我相信我们有能力在女超占有一席之地的！”





