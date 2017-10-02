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□楚天都市报记者胡勇谋通讯员钟明聂勇苏杭陈端

摄影：楚天都市报记者李辉



昨日，十一长假首日，武汉三大火车站客流爆满，旅客发送量超过41.5万人次，量超春运！其中，近2万旅客在繁忙的汉口站、武汉站完成快速中转，去往祖国的四面八方，基本均能实现当日达。

武汉铁路局相关人士称，过去，旅客换乘需要再次经过出站、购票、进站、安检等多个环节。国庆开始，汉口站、武汉站两大火车站率先全面启动快捷中转换乘程序，打造40分钟内无缝换乘。持有联程车票的旅客，无需出站即可实现便捷换乘，真正构筑起以武汉为中心，与全国近30个大城市相连的“一天生活圈”。



旅客中转最快只需12分钟



10月1日上午，D5222次列车即将在5分钟后抵达汉口火车站，车厢内广播响起：“女士们、先生们：前方即将到达汉口站，请持有联程车票的换乘旅客，到站后按便捷换乘标识指引换乘接续列车……”

听到广播后，不少从十堰、襄阳等方向坐车来汉准备转乘去往上海、广州、福州、厦门等地的旅客，纷纷下车准备换乘。站台上，一名早已等候在此的列车工作人员，高举一块“中转换乘”引导牌，带领中转衔接时间在半小时内的中转旅客，通过地下连廊转换到其他站台候车，半小时以上1小时内的中转旅客，则被带到候车室休息等候。“真没想到，在这里中转根本不需要出站！跟乘地铁一样，真是方便啊！”襄阳旅客刘女士称。

据了解，十一期间，湖北襄阳、宜昌、黄冈等多地旅客，大多选择乘坐高铁、动车在武汉进行转乘，再前往广州、上海等热门旅游城市和地区。省外江西、安徽、陕西、福建等地旅客，也选择在汉中转去往其他方向城市。

昨日，记者来到武汉火车站实地体验中转换乘。记者来到站台上跟随下车后出站的旅客往前走，出站旅客一律通过地下通道出站，而中转旅客可直接通过楼梯或直达电梯上到候车室，按接续列车车票票面上的检票口候车即可，无需出站。记者看到，每一处楼梯、电梯、指示牌上，都设置了中转指引标识，非常便捷。

需要提醒的是，由于武汉站面积太大，即使是在工作人员的专门带领下，也至少需要12分钟，初次换乘旅客，还是应该预留足够的时间。



高铁转动车需要提前取票



那么在购买中转票时，两段旅程之间需要预留多长的换乘时间呢？昨日，记者采访了武汉火车站中转换乘流程设计人陈伟。

陈伟称，如果换乘的是动车或在汉口站出发的普通列车，旅客一定要提前取好票，因为目前可以刷身份证进站的只有高铁和城际动车，其他动车、普通列车还是需要凭车票进站的。尤其是高铁转动车的旅客，一定要注意提前取好票。

目前，武汉站各大站台之间共有22部直达电梯，旅客可以选择乘坐。与下到地下通道出站的旅客刚好相反，需要换乘的旅客一律往上走。同时，武汉站候车室A、B区域各有8个检票口，从站台到A1再走到A8需要近12分钟，加上初次中转旅客对线路不熟悉，同时列车提前几分钟停止检票，为保险起见，两段旅程之间至少需要预留30分钟换乘时间。

武汉铁路局相关人士建议，如果旅客是首次在汉口站换乘，且乘坐的是普通列车来换乘，就需要留足至少40分钟，因为普通列车一般容易晚点，如果是乘坐高铁动车，基本上很少有晚点的情况，但也需要预留30分钟的换乘时间。列车遭遇晚点后，车站会安排专门工作人员到晚点列车门口接续引导旅客换乘或改签。



武汉打造中国立交桥式中转



武汉铁路局相关人士称，目前，武铁管内的汉口站、武汉站、宜昌站等火车站，针对30分钟以内中转换乘的旅客，可直接在站内换乘，不需要出站再进站。同时，武昌站的不出站中转换乘方案也在积极推进中。

从高铁在汉的“十”字型交叉、到“米”字型突破，大武汉综合交通枢纽地位不断提升。目前，已形成了以武汉为中心,辐射全国50多个大中城市5小时的快速客运交通圈。

我省铁路规划人士称，瞄准构建全国高铁“天元”的目标，武汉正在着力构建沿江高速铁路，强化武汉铁路大通道往西北、东南、东北、西南等方向的能力，使目前武汉高铁大通道6个方向能力扩展至12个方向，促使武汉以铁路为骨干的交通枢纽功能更加匹配国家中心城市的建设要求。按照武汉市相关规划，目前，武汉正在全力推进高铁进机场，实现门户机场和高铁枢纽的相互促进，打造名符其实的祖国立交桥式中转。





