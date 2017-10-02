查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 关注 ·10.1天纵城广场盛大开业 引爆盘龙城 ·情亦缘品牌婚介 ·图文：武汉打造40分钟“高铁中转站” ·百合情缘品牌婚介 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大 基层代表在行动 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 健康资讯 第5版 : 综合 第6版 : 关注 第7版 : 养生 第8版 : 娱体 · 10.1天纵城广场盛大开业 引 · 情亦缘品牌婚介 · 图文：武汉打造40分钟“高铁中 · 百合情缘品牌婚介 6 关注 2017.10.2 星期一 10.1天纵城广场盛大开业 引爆盘龙城 楚天都市报讯 10月1日，天纵城广场在盘龙城盛大开业。湖北恒泰天纵集团董事长陈安林与众多国内外知名商户代表以及媒体汇聚一堂，共同见证了天纵城广场的盛大开业。

目前，国内影院金逸院线天纵城环球影城、中百仓储等主力商户都选择了天纵城广场作为进驻盘龙城地区的首站。

开业当天人气爆棚，客流量突破新高。天纵城广场为顾客推出众多人气的活动。“全场餐饮半价”、“6.6元巨幕影城看电影”、“千份大福袋”、“万元大抽奖”、“关注公众号送油礼”等。广场内顾客络绎不绝，消费记录频频刷新，呈喷井之势。

家住隔壁小区的张大妈表示：“期待已久的天纵城广场终于开业，一出家门就有一家购物中心，简直方便极了，同时开业活动也非常贴近盘龙城居民生活，让我们感受到真真切切的实惠！”





