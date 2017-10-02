查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·长假莫忘给“荆楚最美村镇”投票 ·图文：市民“避堵”选择晚一天出行 ·图文：石斑鱼一口吞掉近一米的黑鳍鲨 ·今日风刮雨泼气温跳水8℃ ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大 基层代表在行动 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 健康资讯 第5版 : 综合 第6版 : 关注 第7版 : 养生 第8版 : 娱体 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 长假莫忘给“荆楚最美村镇”投票 · 图文：市民“避堵”选择晚一天出 · 图文：石斑鱼一口吞掉近一米的黑 · 今日风刮雨泼气温跳水8℃ · 开奖公告 5 综合 2017.10.2 星期一 江城天热游园热 今日风刮雨泼气温跳水8℃ 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希李辉通讯员陈长丽江萌张晓敏）国庆长假首日，江城天公作美，略有燥热，各大公园人气爆棚，游客比去年同日增长不少。

昨日一大早，黄鹤楼举行升国旗仪式，游客和工作人员一道玩快闪，共同庆祝祖国生日，当天游客达到1.8万人。九峰森林动物园迎来近万游客，比去年同日增长四成。武汉植物园游客3000余人，比去年略有增长。

当日武汉淡蓝的天上白云悠，16时高温达32.5℃。不过，今起江城变画风，今日小到中雨，明后天小雨，4-5级偏北风连刮3天，三天高温直线下跌：24℃、21℃和17℃。较之昨日，今日高温会被风雨削掉8℃。

全省来看，今起三天雨铺荆楚，4-5级偏北风连刮3天：今日鄂西中到大雨局部暴雨，其他大部地区小到中雨，明天鄂西雨势不变，其他地区减弱为小雨，后天南部小到中雨，北部中到大雨。气温方面，今明两天高温还有20℃+，后天气温最低，全省高温17-20℃，最高仅20℃，风雨中外出最好加件薄外套。





