查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·长假莫忘给“荆楚最美村镇”投票 ·图文：市民“避堵”选择晚一天出行 ·图文：石斑鱼一口吞掉近一米的黑鳍鲨 ·今日风刮雨泼气温跳水8℃ ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大 基层代表在行动 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 健康资讯 第5版 : 综合 第6版 : 关注 第7版 : 养生 第8版 : 娱体 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 长假莫忘给“荆楚最美村镇”投票 · 图文：市民“避堵”选择晚一天出 · 图文：石斑鱼一口吞掉近一米的黑 · 今日风刮雨泼气温跳水8℃ · 开奖公告 5 综合 2017.10.2 星期一 武汉一景区昨现惊奇一幕 图文：石斑鱼一口吞掉近一米的黑鳍鲨 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高东起通讯员刘希）昨日是国庆长假第一天，不少游客在武汉东湖海洋世界见证惊奇一幕：一条两米多长的巨型石斑鱼，将一条体长近一米的黑鳍鲨鱼，一口吞食！

昨日上午10时20分，武汉东湖海洋世界游人如织。一条体长两米有余的巨型石斑鱼，在海底隧道内停止游动，嘴巴微张。此时，一条没有防备的黑鳍鲨，摇头摆尾地游过来。就在黑鳍鲨靠近石斑鱼嘴的一刹那，石斑鱼猛地一口，将黑鳍鲨吞入，只剩鱼尾还留在嘴边不停地摇摆（如图）。两名潜水员见状，迅速跳入海底隧道，拖住黑鳍鲨的尾巴，欲将其从石斑鱼的口中拖出。然而，石斑鱼紧咬着黑鳍鲨不松口，整个过程仅持续了五分钟。

不少游客看到这一幕，纷纷不解。武汉东湖海洋世界杨馆长介绍，石斑鱼是肉食性凶猛鱼类。当天被吞食的黑鳍鲨，年龄在两岁半左右，体长90厘米，体重30多斤。黑鳍鲨只能生长到一米左右，是一种观赏型鲨鱼。即使被放在水族馆中小心呵护，黑鳍鲨仍免不了被石斑鱼一口吞掉。





