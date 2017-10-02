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综合
2017.10.2 星期一
武汉一景区昨现惊奇一幕
图文：石斑鱼一口吞掉近一米的黑鳍鲨
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高东起通讯员刘希）昨日是国庆长假第一天，不少游客在武汉东湖海洋世界见证惊奇一幕：一条两米多长的巨型石斑鱼，将一条体长近一米的黑鳍鲨鱼，一口吞食！
昨日上午10时20分，武汉东湖海洋世界游人如织。一条体长两米有余的巨型石斑鱼，在海底隧道内停止游动，嘴巴微张。此时，一条没有防备的黑鳍鲨，摇头摆尾地游过来。就在黑鳍鲨靠近石斑鱼嘴的一刹那，石斑鱼猛地一口，将黑鳍鲨吞入，只剩鱼尾还留在嘴边不停地摇摆（如图）。两名潜水员见状，迅速跳入海底隧道，拖住黑鳍鲨的尾巴，欲将其从石斑鱼的口中拖出。然而，石斑鱼紧咬着黑鳍鲨不松口，整个过程仅持续了五分钟。
不少游客看到这一幕，纷纷不解。武汉东湖海洋世界杨馆长介绍，石斑鱼是肉食性凶猛鱼类。当天被吞食的黑鳍鲨，年龄在两岁半左右，体长90厘米，体重30多斤。黑鳍鲨只能生长到一米左右，是一种观赏型鲨鱼。即使被放在水族馆中小心呵护，黑鳍鲨仍免不了被石斑鱼一口吞掉。