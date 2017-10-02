查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·长假莫忘给“荆楚最美村镇”投票 ·图文：市民“避堵”选择晚一天出行 ·图文：石斑鱼一口吞掉近一米的黑鳍鲨 ·今日风刮雨泼气温跳水8℃ ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大 基层代表在行动 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 健康资讯 第5版 : 综合 第6版 : 关注 第7版 : 养生 第8版 : 娱体 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 长假莫忘给“荆楚最美村镇”投票 · 图文：市民“避堵”选择晚一天出 · 图文：石斑鱼一口吞掉近一米的黑 · 今日风刮雨泼气温跳水8℃ · 开奖公告 5 综合 2017.10.2 星期一 图文：市民“避堵”选择晚一天出行 武汉昨日出城较顺畅 预计今日还有次高峰 楚天都市报讯 图为：欢乐大道出城方向车辆排起长龙



楚天都市报讯（记者吴昌华魏铼宋枕涛李辉通讯员李文宣）昨日上午，记者驱车探访出城高峰，发现金桥大道只堵了600米，拥堵长度仅为去年国庆节第一天的1/10。天兴洲长江大桥、欢乐大道至武鄂高速等易堵路段也比去年同期畅通许多。

昨日上午9时，记者从东湖路出发，探访出城最易堵的金桥大道至三金潭立交、岱黄高速府河桥。与去年一样，徐东大街、长江二桥一路畅通，快速通过黄浦立交、金桥大道上桥处、竹叶山立交，直到接近市民之家距离三金潭立交600米处才陷入拥堵。驱车通过这600米路花了20分钟。而在去年10月1日上午，金桥大道全线拥堵，堵车长达6公里。

由于盘龙城刘店立交已经通车，府河桥上不算太堵，过了府河桥道路便豁然开朗。

昨日，出城拥堵路段是白沙洲大道高架、珞狮南路等传统堵点。高速公路方面也是如此，汉宜高速往西、武荆高速往西、汉十高速往西、武黄高速往东，仍是最堵的几条高速公路，但拥堵程度都低于去年同期。

交管人士分析，昨日出城不太堵的主要原因是因为今年国庆假期有8天，时间更为充裕，不少市民没有在长假第一天出行，既能错峰避堵，也能好好在家休息一天为出行做准备，预计今天将会有一波出城的次高峰。





