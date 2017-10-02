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综合
2017.10.2 星期一
关注人次已达343万 有效票数达85万张
长假莫忘给“荆楚最美村镇”投票
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晓琴）343万人次关注，有效投票数达85万张！刚启动不久的2017年“荆楚最美村镇”评选，已成为令人瞩目的热点。昨日，记者从活动组委会了解到，活动的投票环节将持续至10月10日。欢迎各位读者朋友在长假领略荆楚好山好水好风光的同时，为心中的“荆楚最美村镇”投上一票。
截至昨晚8时，活动有效投票数量已达 858267票，访问量已达3434293人次。投票数量达到3万以上的参选单位有大冶市陈贵镇、还地桥镇，恩施市沙地乡以及武汉黄陂区蔡店街。
大冶市还地桥镇不仅是千年古镇，还是拥有11万人口的全省人口大镇。该镇参选“荆楚最美村镇”后，广大居民投票十分热情，票数一路攀升。“通过这个活动，不仅检验了全镇人民齐心协力干大事的能力，也借此机会对全镇进行了爱家乡的教育。”该镇党委书记石国栋告诉记者，参与投票是居民对家乡建设的认可和支持。
武汉市江夏区五里界街是武汉知名的赏花游基地，该街童周岭村和群益村这次也报名参选。“长假里，我们向来游玩的市民宣传我们美丽乡村的建设成绩，请他们为我们投票助力。”群益村党支部书记谢受春说。“看到‘荆楚最美村镇’的评选，让我更加思念家乡。”老家在宜昌市夷陵区下堡坪乡的张烨说，自己在山西太原工作，由于路途遥远很久没有回家。这次看到家乡也在参选，又看了一遍家乡的介绍和图片，感觉更加思念故乡，于是下了决心长假回老家看看，“家乡在我心中永远最美，我这些天每天都在为它投票。”
本次评选活动由省农业厅、省林业厅、省农垦局、省档案局、湖北日报传媒集团联合主办，楚天都市报、湖北民营经济研究院、湖北省企业联合会承办，活动咨询电话为：027―88567247、18627120366。