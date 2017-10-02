查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 老外在荆楚 ·图文：他们最爱看中国人的快乐神情 ·图文：他为武汉“每天不一样”而打拼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大 基层代表在行动 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 健康资讯 第5版 : 综合 第6版 : 关注 第7版 : 养生 第8版 : 娱体 · 图文：他们最爱看中国人的快乐神 · 图文：他为武汉“每天不一样”而 3 老外在荆楚 2017.10.2 星期一 德国院士来汉年余 引进九位外籍院士 图文：他为武汉“每天不一样”而打拼 楚天都市报讯 图为：皮特·萨赫逊对中国和武汉赞不绝口



□楚天都市报记者乐毅通讯员万李春



姓名：皮特·萨赫逊国籍：德国职业：教育工作者



9月26日晚8时许，武汉市青山区政府会客厅。汉口学院副校长、德国国家科学与工程院院士皮特·萨赫逊，在结束了一场洽谈后，接受了楚天都市报记者的专访。“对于‘武汉，每天不一样’这个口号，我很认同。实际上，我也是为武汉的智能制造和智能城市建设而来。”他说。



积极投身武汉的规划发展



皮特·萨赫逊于2006年当选为德国国家科学与工程院院士，是最早提出“工业4.0”这一概念的人之一，致力于智慧城市建设、工业4.0及产业升级革新。2016年4月，汉口学院请他担任副校长及国际创新中心主任，主持产学研转化工作，筹建中德智能制造产业园。今年，他还先后被武汉市江夏区、武汉经济开发区和荆门高新开发区聘为招才招商大使。

一年多来，通过他的穿针引线，汉口学院先后与德国国家科学院、拉脱维亚国家科学院、英国牛津大学、德国慕尼黑大学、勃兰登堡工业大学等机构签约，引入了18位外籍专家和教授，其中9人是院士。

除了招才引智，皮特院士也积极投身武汉的规划发展。“青山区是武汉的工业重镇，像极了30年前的德国杜伊斯堡。30年来，德国政府共花费2000亿欧元，将它改造成了今天的花园城市。我认为青山区也可以做到。”他说，他对这里的产业结构进行过调研，并给政府提出了建议，“希望通过各方的努力，把青山区变成以高科技产业为主的绿水青山。”



他把自己当成半个武汉人



皮特院士告诉记者，他很幸运，见证了武汉这座城市的快速发展。“汉口学院门前正在建设地铁7号线，天河机场T3航站楼也投入使用了……”对于武汉许多重点工程的建设情况，皮特如数家珍，眼角眉梢带着自豪。他说，他早就把自己当成半个武汉人了，“在这里，我不仅见证了城市日新月异的变化，更感受到了整座城市向上的力量。”

让皮特院士感触最深的，是身边一群积极创新、创业的学生。“中国政府号召大众创业、万众创新，让汉口学院的学生们充满创业激情。”他说，很多同学经常围着他，了解国际前沿产业的情况。为方便与创业学生交流，他专门建了“皮特的力量”微信群。“我上高中时就开始创业了。在这些学生身上，我看到了我年轻时的影子。”皮特院士说，他每周组织一次聚会，当面与创业学生们交流，“我特别鼓励女生创业。希望我们学校将来涌现出更多女企业家。”



爱上武汉从一口火锅开始



工作之外，让皮特院士爱上武汉、爱上中国的，还有武汉的热情和美食。他说：“学校周边的火锅店，我吃了个遍。我被这种美食彻底征服了！”

在汉期间，皮特院士经常请朋友下馆子。他的生活习惯和处事方式越来越“汉化”，说话时不再一脸严肃，而是手舞足蹈，聊到酣处，会忘形地咧嘴大笑。“中国人善良、热情，对我这样的老外很友好。”皮特院士说，武汉人性格火辣，但十分真诚，“我喜欢中国人，喜欢武汉人。这里的人很大气、很实在！”

他说，在武汉一年多的经历，让他深深爱上了这座城市。未来他愿意扎根武汉，为武汉的发展继续贡献力量。





