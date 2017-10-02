查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 老外在荆楚 ·图文：他们最爱看中国人的快乐神情 ·图文：他为武汉“每天不一样”而打拼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大 基层代表在行动 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 健康资讯 第5版 : 综合 第6版 : 关注 第7版 : 养生 第8版 : 娱体 · 图文：他们最爱看中国人的快乐神 · 图文：他为武汉“每天不一样”而 3 老外在荆楚 2017.10.2 星期一 两位在汉俄罗斯院士把国庆节过成“劳动节” 图文：他们最爱看中国人的快乐神情 楚天都市报讯 图为：古丽耶夫（右）和布里亚尔受邀参加湖北省政府的国庆招待会



□楚天都市报记者张屏通讯员侯庆



姓名：布里亚尔、古丽耶夫国籍：俄罗斯职业：教育工作者



十一长假怎么过？俄罗斯自然科学院院士古丽耶夫和布里亚尔笑眯眯地回答：工作。

昨日下午，武汉纺织大学南湖校区机械学院实验室，两位院士仍在忙碌。“毫无疑问，他们肯定会干到晚上十点多。”布里亚尔的学生刘超对记者说，“工作使他们快乐！”“别看他们年近六旬，论勤奋，很多年轻人也比不上！”机械学院党委书记梅顺齐介绍，这两位专家研究方向接近，是多年好友和工作伙伴，2013年一起被引进为武汉纺大全职教授。



最震撼

武汉有百余万名大学



“这是我们在中国过的第四个国庆节。难得的假期，我们也会出门散散步，看看武汉的风景。”听说在大家的心目中，他们是不折不扣的“工作狂”，布里亚尔和古丽耶夫赶紧“抗议”，“我们是很爱工作，但也会出门，不然会被武汉抛弃！这里的发展速度真的太快了，没几天就变个样！”

两人说，他们很早以前就听说过“中国经济奇迹”，但真正身处其中，仍然忍不住惊叹。“武汉总在进行各种建设，高楼、高架桥、地铁越来越多。我们学校门前（指民族大道）的车子也越来越多。虽然堵车很不好，但这也说明中国老百姓越来越富有。”

不过，最打动两位俄罗斯院士的，还是中国人的神情：“很放松、很快乐，一看就知道，他们对生活很满意，对未来也很期待。”

另一个让他们印象深刻的，是武汉有百余万名大学生。只要是向别人介绍武汉，他们都要特别强调这一点。“他们刚到学校时，我向他们介绍武汉的大学生数量为全中国最多，有一百多万。他们非常吃惊，从此念念不忘。”梅顺齐说，可能是俄罗斯地广人稀，这件事对他们的震撼特别大。



最骄傲

一起参加了国庆招待会



9月28日晚，两位俄罗斯院士代表武汉纺织大学的外国专家，参加了湖北省政府举办的国庆招待会。

“去年我也受到了邀请。”古丽耶夫说，当校方告诉他，这是表彰他们为中国发展做出的贡献，他非常骄傲。

就在去年的国庆招待会上，入选“外国专家千人计划”的古丽耶夫被授予“编钟奖”，是省属高校中唯一的获奖者。“这可是湖北省为外国高层次专家设立的最高奖项。”古丽耶夫说，他第一时间把获奖照片发给了俄罗斯的亲友们，“虽然我在遥远的中国一待就是大半年，家人都不在身边，但我很愉快，工作有价值，他们也为我高兴！”

今年，入选湖北省“百人计划”的布里亚尔，也受邀参加了国庆招待会。“他们俩都为对方自豪，在现场拍了好多合影。”陪同赴会的武汉纺大人事处副处长何为说。

“得了这么多荣誉，我们更要抓紧时间实现目标！”两位院士告诉记者，他们想用5年时间，让中国纺织机械的关键零部件达到国际一流水平。



最浪漫

偷带妻子去武大赏樱



生活中，两位身材高大的俄罗斯院士也有浪漫细腻的一面。“今年春天，学生们在群里发了几张武大樱花的照片，很好看。周末，我谁都没告诉，就和妻子坐车去了武大。”布里亚尔说，妻子跟着他一起来了武汉，但由于他工作繁忙，几乎没陪她逛过街。这一次，在武大校园里，他请路人帮他们夫妇拍了好多照片，“虽然人太多，没拍到什么花，也觉得很开心、很幸福。”

总是宅在实验室的布里亚尔和古丽耶夫，并不怕独自外出。他们会讲不少中文：你好、谢谢、厉害、对不起、多少钱……出门坐车时，他们会拿手机地图给司机看；别人听不懂他们的英语时，他们就点开手机翻译APP，“我们和武汉人交流没有障碍！”

那武汉的美食里，两人最喜欢的是什么？他们想了想，说：“甜方块肉！”“哈哈，他们说的是五花肉吧！”刘超说，两位老师都太忙了，几乎都是在食堂吃饭，偶尔跟学生们聚餐时，比较偏爱五花肉，“因为俄罗斯人不吃辣，而我们这里辣的菜又很多，所以他们干脆吃甜的。”





