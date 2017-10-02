查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 喜迎十九大 基层代表在行动 ·图文：彭青莲：乐做楚剧“新嫁衣” ·图文：许旭：社区里的柔情“铁娘子” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大 基层代表在行动 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 健康资讯 第5版 : 综合 第6版 : 关注 第7版 : 养生 第8版 : 娱体 · 图文：彭青莲：乐做楚剧“新嫁衣 · 图文：许旭：社区里的柔情“铁娘 2 喜迎十九大 基层代表在行动 2017.10.2 星期一 既有亲和力也敢啃硬骨头 13年努力让脏乱社区焕然一新 图文：许旭：社区里的柔情“铁娘子” 楚天都市报讯 图为：许旭（右）在指导同事工作



□楚天都市报记者陈咏通讯员张杰



位于随州城乡接合部的八里岔，曾经无资产、无资源、无办公场所，又脏又乱，如今却是面貌一新。居民不会忘记，那是因为有一个坚持共产党员本色，为民付出的好书记许旭。“我觉得自己有亲和力，适合做群众工作。”当选为党的十九大代表的许旭说。



迎难而上的“好书记”



9月26日下午，楚天都市报记者来到随州市曾都区北郊办事处八里岔社区。这个社区距离随州城区较远，但干净整洁，老人们三五成群地坐着聊天下棋，社区党群服务中心也是宽敞明亮。

很难想象在几年前，这个社区连办公场所都没有。2004年，八里岔社区正式运转，34岁的许旭主动要求从市农科所到该社区工作。2007年她光荣入党，并当选为社区党委副书记。

连续多年，社区到处租借破旧的厂房办公，4个人挤在不到30平方米的危房里。“没有固定的办公场所，怎么开展服务？”2009年，许旭上任社区书记后，第一件事就是解决办公场所。

在有关部门的帮扶下，八里岔社区党群服务中心2010年7月动工建设。办公楼选址在一个废弃堰塘上，跑项目、手续、选址、征地、拆迁、搬迁，许旭累得脱了几层皮。终于，1100余平方米的办公楼建成了。原来住在堰塘边上的余金兰老人说，当初还不想搬，幸亏搬了，不然也没有今天的活动场所。



敢啃硬骨头的“铁娘子”



2013年，许旭又啃下一块“硬骨头”。曾都区棉花公司中心站破产后，将其住宅移交到八里岔社区。但小区居民不服社区管理，院内乱搭乱建、垃圾成堆，下水道堵塞导致污水横流，居民纷纷外迁。

在实施“三民工程”的过程中，许旭决定首先整治棉花小区。许多人告诫她别捅“马蜂窝”。然而许旭相信，只要是为老百姓办实事，他们一定会理解、支持、拥护。

住在小区一楼的徐光焕老人记得，为了整治工作，许旭十几次在她家门前召开居民会议，挨家挨户上门做工作。她被做通了工作，带头铲除了自家菜园。

随后，小区新建了化粪池、下水管网、停车场和运动器材，生活环境天翻地覆，一些想外迁的居民又安心住了下来。如今，年久失修的社区道路也都硬化了，安装了排水管网，实现了绿化、美化、亮化，居民们对社区产生了强烈归属感。



真心待人的“好姑娘”



八里岔社区辖区曾经风光无限，曾都区种子公司、棉花中心站、能源产品公司、拉丝厂、保温材料厂、电力四分厂等都是好单位。然而伴随着这些老企业破产改制，1000多人失业，占社区人口近两成，需要处理的杂事更多。

80多岁的居民王大英夫妇常因家庭琐事闹矛盾，搅得邻里不安。许旭知道后，多次到其家中化解矛盾，并主动当起了听王大英絮叨的“话篓子”，用耐心和诚心打动了她。如今，王大英有心事就找到许旭的办公室里去，不再叨扰街坊，邻里关系也缓和下来。王大英逢人就说，我有一个好“姑娘书记”。

2015年底，八里岔社区开展禁鞭工作。在没有一个网格员的情况下，许旭带着班子亲自上，逐户宣传。没想到，一些党员和群众自发加入禁鞭队伍，圆满完成任务。

许旭说，当初之所以选择从稳定的单位到社区工作，就是觉得自己有亲和力，适合做群众工作，实践检验她所言非虚。“‘闲事’管得多了，居民们都把我当成了自家人；而我工作上遇到了什么事，群众也总是全力支持我。”她说。





