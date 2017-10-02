查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 喜迎十九大 基层代表在行动 ·图文：彭青莲：乐做楚剧“新嫁衣” ·图文：许旭：社区里的柔情“铁娘子” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大 基层代表在行动 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 健康资讯 第5版 : 综合 第6版 : 关注 第7版 : 养生 第8版 : 娱体 · 图文：彭青莲：乐做楚剧“新嫁衣 · 图文：许旭：社区里的柔情“铁娘 2 喜迎十九大 基层代表在行动 2017.10.2 星期一 坚守梨园四十七载 致力于文化遗产的传承与创新 图文：彭青莲：乐做楚剧“新嫁衣” 楚天都市报讯 图为：彭青莲



□楚天都市报记者陈凌墨



这些天，彭青莲很忙，在录音棚一连熬了几个晚上，为新专辑录制进行最后的完善。

这是她的第二张专辑，一个吐字、一句声腔都要做到完美，正如她几十年来对楚剧艺术的态度。“总觉得时间不够用啊，我得分秒必争，还要做的事情很多。”她说。

彭青莲，著名楚剧表演艺术家、楚剧非遗传承人，在人生的甲子之年，她当选为党的十九大代表。



13岁入行与楚剧相伴



楚剧的历史可追溯到清道光年间，已有160多年历史，2006年被列入第一批国家级“非遗”名录。

彭青莲正是生于楚剧的发祥地、武汉市黄陂区。13岁那年，楚剧团来学校招生，懵懵懂懂的她一开口就被老师看上，从此与楚剧相伴相生。依靠勤学苦练，她将一个个楚剧名段唱得出神入化

1986年，彭青莲一边带着襁褓中的女儿，一边读书复习，如愿以偿考入中国戏曲学院。“两年的学习，最大的收获是开阔了视野，明白了差距，增强了责任感。”彭青莲深深意识到，楚剧作为地方剧种，在全国的影响范围仍十分有限，需要不断创新才有源源不断的生命力。



将毛泽东诗词搬上舞台



毕业后，彭青莲回到湖北省戏曲艺术剧院。她时常琢磨着创新，将高难表演技巧融入戏中，丰富楚剧的表演程式。1991年，彭青莲主演的《赵玉贞装疯》，获首届湖北省戏剧牡丹花奖，被誉为楚剧的“打神告庙”。她主演的《娘娘千岁》将小花旦和闺门旦融为一体，增强了行当的艺术张力，2004年获文化部第十一届文华表演奖。

同一年，彭青莲凭借折子戏专场《赶会》《双玉蝉》《逼休》，拿到了第二十届中国戏剧最高奖“梅花奖”，戏评专家称赞“忽娇、忽悲、忽刁的彭青莲”。

在迎接建党90周年之际，彭青莲将毛泽东诗词《咏梅》谱曲搬上舞台，既保留了原作的大气磅礴，又不失楚剧的细腻优雅，被赞“为楚剧做了一件新嫁衣”“是楚剧音乐的里程碑”。



到农村和校园传播楚剧



相比在大舞台上绽放着光芒，彭青莲更热衷于活跃在基层一线，她时常带着学生走进农村、社区和校园。在她看来，楚剧源于农村，楚剧的观众在基层。正是观众的喜爱，才使她在这个清贫而又艰辛的戏曲田园里坚守了下来。

就在9月21日晚，彭青莲回到了家乡黄陂区李家集街道，参加当地举办的《喜迎“十九大”颂歌献给党》文艺汇演。在露天广场，她清歌一曲楚剧《江姐》：“满天朝霞照着我，胸中万杆红旗飘……”现场有观众轻和，一曲唱罢，掌声久久不息。

彭青莲说，《江姐》这出戏，是她上世纪70年代刚进剧团时练的第一出戏，唱段中的英雄情结，句句刻在心中。

“那晚义演，我把两个徒弟也带去了。我想用自己的行动告诉她们，楚剧的根在基层，我们要不忘初心。”彭青莲说。



收徒弟传承文化遗产



当选为党的十九大代表，彭青莲说这是一种荣誉，更是责任和担当。她将积极为传统戏曲建言，为文化遗产的创新与传承而努力。

彭青莲深知，楚剧要与时俱进，前提是传承下去。今年7月，她在黄陂举行了收徒仪式，这也是她第一次收徒。“看到现在有的90后对楚剧也这么感兴趣，我更加有信心了，身上的担子也越来越重了。”现在，她在武汉大学、华中师范大学等高校担任了名誉教授，撒播戏剧艺术的种子。“我还没有想到退休。现在，我更有责任有义务，为传承和发扬传统戏曲文化，多做点事情。”

彭青莲的眼神，一如当年13岁的她，咿咿呀呀迈入楚剧这方神奇花园，从此，“一步一个性空世界，一脚一个水月道场”，这一坚持就是47年。





