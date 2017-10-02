查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·武汉三大火车站客流均破纪录 ·最爱用“有百万大学生”来介绍武汉 ·图文：光谷有轨电车成功分段试跑 ·343万人次关注“荆楚最美村镇”评选已投85万票 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大 基层代表在行动 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 健康资讯 第5版 : 综合 第6版 : 关注 第7版 : 养生 第8版 : 娱体 · 武汉三大火车站客流均破纪录 · 最爱用“有百万大学生”来介绍武 · 图文：光谷有轨电车成功分段试跑 · 343万人次关注“荆楚最美村镇 1 要闻 2017.10.2 星期一 图文：光谷有轨电车成功分段试跑 预计年底通车试运营 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者林永俊通讯员黄策左平周维）昨日，光谷有轨电车建设方武汉光谷交通公司对外通报：当天，光谷有轨电车T1、T2示范线成功实现20公里分段试跑。两条线路预计今年12月实现全线通车试运营，届时可有效缓解鲁巷广场和关山大道等地段的拥堵。

光谷有轨电车没有“辫子”，采用的是能量型超级电容无网供电技术。车身全长34.8米，每列车5节编组，最高运行时速70公里，最多可容纳360人。

据武汉光谷交通公司有关负责人介绍，此次分段试跑，共包括三个节段，之所以未能实现全线试跑，主要是受到三大节点卡口制约，导致无法全线通车。目前，这三大节点工程已进入全面收尾攻坚阶段。

据介绍，光谷有轨电车T1线全长15.8公里，起于光谷步行街，止于光谷大道芯中心站，共设车站23座。T2线全长19.6公里，起于汤逊湖武咸城铁站，止于未来科技城九峰停车场，共设车站25座。





