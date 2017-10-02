查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·武汉三大火车站客流均破纪录 ·最爱用“有百万大学生”来介绍武汉 ·图文：光谷有轨电车成功分段试跑 ·343万人次关注“荆楚最美村镇”评选已投85万票 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 喜迎十九大 基层代表在行动 第3版 : 老外在荆楚 第4版 : 健康资讯 第5版 : 综合 第6版 : 关注 第7版 : 养生 第8版 : 娱体 · 武汉三大火车站客流均破纪录 · 最爱用“有百万大学生”来介绍武 · 图文：光谷有轨电车成功分段试跑 · 343万人次关注“荆楚最美村镇 1 要闻 2017.10.2 星期一 黄金周首日我省25个重点景区迎客35万人次 武汉三大火车站客流均破纪录 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高东起胡勇谋通讯员李巧玲宋英辉聂勇钟明）“超长黄金周”来了，高铁、动车正在成为旅客出行首选。昨日，武昌站、汉口站、武汉站三大火车站客流均破历史纪录，单日共计发送旅客41.5万人次，同比增长26.67%。

国庆当日，武汉全市铁路、公路、航空发送旅客65.1万人次，同比增长6.27%。其中通过铁路出行的旅客41.5万人次，同比增长26.67%。当日，武汉站、武昌站、汉口站发送旅客分别为13万、13.5万、15万人次，均创历史新高。与之形成鲜明对比的是，公路客运客流同比下降16.51%。

由于昨日是长假第一天，大部分游客还在路上，加之鄂西地区阴雨绵绵，全省各大景区首日游客接待量未现高峰。据湖北省旅游委统计，昨日我省25个重点景区直报点共接待游客35.2万人次，实现旅游综合收入5337.7万元，其中门票收入1813.6万元，接待量和旅游综合收入分别同比增长27%、29%。

今年的“超长黄金周”，有效刺激了游客出游计划安排。根据楚天都市报记者从全省各大旅行社了解到的组团情况来看，我省十一长假出境游、国内游均平稳增长，远程旅游线路的比例大幅增长。





