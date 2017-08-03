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□楚天都市报记者李晗 通讯员张春红吴振强



CT、胃镜、三维彩超……近年来各级政府对基层医疗投入不断加强，许多远城区基层卫生院都配备了不少先进的医疗设备，但随之也出现了“幸福的烦恼”。楚天都市报记者走访发现，多个远城区基层卫生院均出现医护人员人手不足的情况，尤其是专业技术人员缺乏，设备如何使用成了难题。



有了设备却少了专业操作人员



山坡街卫生院位于江夏区最南边，服务范围人口超过10万，该卫生院下设多个分院。近日，记者从市区驱车两个小时来到该卫生院主院区探访。该卫生院外观上与中心城区卫生院并无差别，门诊部、住院部等一应俱全，还拥有三维彩超等医学检查设备，俨然一家小型医院。

69岁的尚爹爹是山坡社区居民，咳嗽伴胸痛一个多月，近日在山坡街卫生院进行胸部CT检查，确诊为右下肺炎性病变。“不是大病，我放心了。”尚爹爹悬着的心落了地，安心住院治疗。尚爹爹老伴表示，家人担心爹爹肺部有大的问题，但到大医院去检查路程太远、行动不方便，在街道卫生院半个小时明确了诊断，办好了住院手续。

“这几年发展真是快，我们卫生院不但面积越来越大，而且医疗设备越来越齐全、先进。”该院院长敖绪军介绍，从2015年起，在武汉市、江夏区相关部门的支持下，卫生院先后购入胃镜、CT、生化分析仪、三维彩超等医疗设备，总价值超过200万元。

当这些仪器设备搬进卫生院的那一刻，敖绪军的心情是十分愉悦的，但很快又眉头紧锁。卫生院的医护人员勉强够用，操作这些医疗设备的专业技术人员则长期缺乏，设备如何使用成难题。

2015年，该卫生院引进了一台23万元的胃镜，由于没有专业操作人员，只得与武昌某三甲医院合作，邀请该院消化内科的专家每周定期来卫生院帮忙使用胃镜检查。但由于路途太遥远，专家来时往往已接近中午，许多患者空腹“等不起”，这种合作方式没有维持太久。此后由于没有想到更好的办法，卫生院的胃镜检查服务不得不暂停了近一年，直到去年下半年才恢复每周检查一次。

2016年12月，山坡街卫生院的CT安装到位，然而该卫生院只能拍片，没有具备专业资质的CT医生发报告，只好邀请江夏中医院CT医生每天到30公里外的卫生院上班，但每天请人不是长久之计。今年通过搭建了远程会诊平台，卫生院的CT片、DR片通过卫生专网，实时发送到江夏中医院，由该医院专家阅片诊断。



远城区基层卫生院难以留住人才



记者从江夏区、新洲区、蔡甸区等远城区卫生院了解到，近年来，许多卫生院增加了多种专业医疗设备，改变了卫生院过去诊疗设备落后或没有常用诊疗设备的状况，卫生院服务项目不断扩大，患者人数不断增加，也方便了市民和农民看病，减轻了他们的医疗、交通费用等经济负担，也节省了看病的路途时间。

记者从一家远城区卫生院的收费表上看到，门诊CT检查每次只需145元，彩超检查每次90元，比二级及以上医院的检查费便宜一半以上。

然而医疗硬件不断加强的同时，人才等“软件”方面的却没有跟上，这是许多远城区卫生院负责人普遍头疼的事。薪酬待遇、工作环境、职务晋升、社会地位……一系列现实问题严重影响着基层医疗机构人才队伍的稳定和水平提高，基层医疗机构“招人难、留人更难”的困局亟待破题。

蔡甸区大集街卫生院近年来先后引进了血球分析仪、彩超、X光医疗成像设备等，近三年就诊患者逐年增加，去年门诊患者已超过5万人次，住院患者1300余人次。虽然操作医疗设备的专业人员暂时不缺，但该院院长汤斌同样在为人手不足烦恼。“每年都有医生跳槽，很难留住人才。”汤斌介绍，目前卫生院只有四名门诊医生，还都是退休返聘的，住院部也只有四名医生，人手非常紧张，目前正在想办法招人，增加住院医师的人数。某远城区乡镇卫生院院长透露工作忙收入低，发展平台受限，导致卫生院很难留住人才。卫生院也在想办法培养自己医生及专业技术人才，然而一旦培养成熟基本可以独当一面，他们往往就跳槽到平台更大待遇更好的二级医院。

为了提升“软件”，远城区卫生院也推出了许多政策招揽和留住人才。江夏区一家乡镇卫生院院长透露，本科生在院内工作满一年，定岗定级后年收入在7万元左右，而且还提供附近免费住房，卫生院每年还额外给予7200元补助。



发展远程医疗或能缓解燃眉之急



基层医生的匮乏是远城区卫生院的困境，也是分级诊疗推行过程中一道槛。江夏区卫计委主任朱华乔介绍，以影像诊断为例，绝大多数乡镇卫生院缺乏影像学诊断医师，只有技师，导致只能拍片，无法诊断。对于患者来说，要么带着片子前往二级、三级医院求诊，要么直接去上级医院拍片。“2014年，江夏区在纸坊卫生服务中心试点远程会诊。运行三年来，该中心转诊率大幅下降，平均每月住院人数上升了两倍多。”朱华乔表示，远程会诊可以最大程度缓解乡镇卫生院的人才之困。目前江夏区正在筹建区域影像会诊和检验会诊系统。该系统通过专门的网络将21家卫生院与区人民医院、区中医院联通，卫生院拍摄的片子将实时发送到区人民医院、区中医院阅片，出具诊断报告。近3个月，区中医院与13家卫生院影像学远程会诊4600例，区人民医院心电图远程会诊2440例。

蔡甸区卫计委相关负责人透露，江城多家三甲医院已与区内乡镇卫生院开展医疗技术协作，通过远程诊疗，缓解卫生院医生数量的不足，帮助患者在家门口看病。

去年，武汉市中心医院与新洲区15家乡镇卫生院成立湖北省首个“区域医联体”，不但可通过远程医疗连线医院专家进行视频会诊、查房、医院还将投1500万元支持医联体内15个乡镇卫生院的人员培训等，通过技术“输血”，提升基层医疗机构服务水平。

业内人士认为，发展远程医疗或能缓解燃眉之急，但从根本解决远城区卫生院的人才之困，还需在招人留人的方面下功夫。据了解，今年5月武汉市卫计委出台的《2017年全市推进分级诊疗工作方案》中要求，继续加强基层医疗机构基础设施建设。今年完成20个基层医疗卫生机构提档升级建设，并加大引进医学本科毕业生到社区卫生服务机构工作力度。

江夏卫生计生委主任朱华乔透露，今年江夏区在武汉市事业单位公开招考中，拿出60个事业编制，全部面向卫生院招录，不但为这批大学生解决事业编制，提供周转房免费住宿，并且在职称晋升方面也将给予倾斜，同时定向设立了160名编外用人额度支持基层，通过招聘医、药、护、技等专业技术人员160人充实到13个偏远卫生院，并对这13个街道卫生院近300名医疗骨干每人每月增加岗位津贴600元，希望通过提高待遇，改善基层医疗人才流失的现状。





