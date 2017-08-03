查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 会诊室 ·图文：儿童手足口病进入夏季高发期 ·晚上关灯玩手机会得眼癌？ ·女子反复眩晕 原是“耳石”在作怪 ·给孩子一次长高的机会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：儿童手足口病进入夏季高发 · 晚上关灯玩手机会得眼癌？ · 女子反复眩晕 原是“耳石”在作 · 给孩子一次长高的机会 23 会诊室 2017.8.3 星期四 给孩子一次长高的机会 楚天都市报讯 突破身高障碍，抓住长高黄金期，给孩子多长5-10厘米的机会

年龄 8岁 9岁 10岁 11岁 12岁 13岁 14岁 15岁 16岁 17岁 18岁男性 128.5 134.6 139.93145.87152.75161.25169.76172.83173.83174.54177.65女性 127.7 133.36139.48148.25153.08161.62163.34163.43163.68163.81164.17

暑假期间开展“免费测骨龄，科学指导孩子长高”活动，主办方的宋主任介绍，近两个月的活动数据显示，家长对孩子的身高生长存在着较大的误区：一、孩子比同龄人矮了许多，还抱着“等等看”的念头，想帮时已来不及了。二、孩子11、12岁长的不错，大了反而不长，早发育使家长前期盲目乐观，助长滞后。三、家长未经科学检测找出矮身材的原因，乱吃乱补，导致孩子过早发育，影响骨骼提前闭合。

为此，宋主任特别强调：受不良饮食习惯、早熟、环境等因素影响，孩子骨骺线闭合提前，容易出现10、11岁时候长的快，到14、15岁却缓长或不长了。如果感到孩子年增长幅度在2-3厘米或停止，家长一定要去专业机构检测。一旦停长时间超过三年，骨骺线就会闭合，失去长高的机会。

相关链接：“武汉青少年健康成长指导中心”成立七年来，一直以帮助青少年解决身高问题为目标。暑假期间青少年家长仍有机会参加“科学指导孩子长高”活动，针对6-20岁，其价值399元的检查项目全部免费。具体包括：1.骨龄骨密度测评。2.成年后身高预测。3.专业调整方案。

特别提醒：本周末三天（8月4日-6日）在汉口新华路186号福星国际商会大厦16楼将针对6-20岁青少年免费开展骨龄检测和专家一对一咨询，咨询报名电话：027-85554507、85554607

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