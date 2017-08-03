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第23版 会诊室
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·晚上关灯玩手机会得眼癌？
·女子反复眩晕 原是“耳石”在作怪
·给孩子一次长高的机会
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给孩子一次长高的机会
23
会诊室
2017.8.3 星期四
女子反复眩晕 原是“耳石”在作怪
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛通讯员金宇欣）彭女士最近反复眩晕，经常感觉天旋地转，不是高血压也不是颈椎病，辗转就医，原来是她耳朵里的小石头移位了。
36岁的彭女士家住青山区，最近两个月，她经常感觉天旋地转，恶心想吐,前日前往武汉市普仁医院就诊，被诊断为耳石脱落引起的耳石症。
该科主任成红政介绍，耳石症是一种在头部位置迅速变换时出现的短暂性、阵发性发作的眩晕和眼震，多以45岁以上年龄为主，多发于女性。一般情况下耳石是附着于耳石膜上的，而头部受外伤、高血压、缺钙等各因素影响会导致耳石脱落。耳石脱落后，由于身体姿势的变化受重力作用掉进半规管内，半规管受到刺激会产生异常信号，从而产生眩晕反应。
通过治疗，彭女士不再有天旋地转的感觉了。
成红政表示，防治耳石症，保护自身的耳朵和头部不要受伤很重要。同时他提醒，耳石症常被误诊为美尼尔症、椎基底动脉供血不足、颈椎病等等，如果反复眩晕时伴有恶心、呕吐、心慌、出汗等现象，就应考虑耳石症的可能。