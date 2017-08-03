查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 会诊室 ·图文：儿童手足口病进入夏季高发期 ·晚上关灯玩手机会得眼癌？ ·女子反复眩晕 原是“耳石”在作怪 ·给孩子一次长高的机会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：儿童手足口病进入夏季高发 · 晚上关灯玩手机会得眼癌？ · 女子反复眩晕 原是“耳石”在作 · 给孩子一次长高的机会 23 会诊室 2017.8.3 星期四 女子反复眩晕 原是“耳石”在作怪 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛通讯员金宇欣）彭女士最近反复眩晕，经常感觉天旋地转，不是高血压也不是颈椎病，辗转就医，原来是她耳朵里的小石头移位了。

36岁的彭女士家住青山区，最近两个月，她经常感觉天旋地转，恶心想吐,前日前往武汉市普仁医院就诊，被诊断为耳石脱落引起的耳石症。

该科主任成红政介绍，耳石症是一种在头部位置迅速变换时出现的短暂性、阵发性发作的眩晕和眼震，多以45岁以上年龄为主，多发于女性。一般情况下耳石是附着于耳石膜上的，而头部受外伤、高血压、缺钙等各因素影响会导致耳石脱落。耳石脱落后，由于身体姿势的变化受重力作用掉进半规管内，半规管受到刺激会产生异常信号，从而产生眩晕反应。

通过治疗，彭女士不再有天旋地转的感觉了。

成红政表示，防治耳石症，保护自身的耳朵和头部不要受伤很重要。同时他提醒，耳石症常被误诊为美尼尔症、椎基底动脉供血不足、颈椎病等等，如果反复眩晕时伴有恶心、呕吐、心慌、出汗等现象，就应考虑耳石症的可能。





