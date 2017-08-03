查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 会诊室 ·图文：儿童手足口病进入夏季高发期 ·晚上关灯玩手机会得眼癌？ ·女子反复眩晕 原是“耳石”在作怪 ·给孩子一次长高的机会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：儿童手足口病进入夏季高发 · 晚上关灯玩手机会得眼癌？ · 女子反复眩晕 原是“耳石”在作 · 给孩子一次长高的机会 23 会诊室 2017.8.3 星期四 晚上关灯玩手机会得眼癌？ 专家辟谣：确实对眼睛不好，但不至于得癌 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘迅）近来，网上流传一则消息称，晚上关灯后看手机，容易造成眼部黄斑部位病变，相当于患上不可逆的“眼底癌症”，最终导致失明。昨日，武汉协和医院眼科专家辟谣，关灯玩手机对眼睛肯定不好，但不至于引发眼癌。

“最近越来越多的三四十岁患者上门就诊，因为他们在就寝关灯后，还使用智能手机。手机强光直射眼睛30分钟以上，造成眼睛黄斑部病变，导致视力急速恶化。一旦得了黄斑病，就等于患上眼癌，只有等着失明。”这则标题为“年轻人眼癌增三成！晚上熄灯后千万不要看手机！”的网帖称，眼睛出现黄斑病变，现代医学无法治疗，更谈不上治愈。

晚上关灯看手机真的会得眼癌？昨日，武汉协和医院眼科主任张明昌教授表示，眼癌是一种生长在眼部的恶性肿瘤，肿瘤位于视网膜内，即眼球后的光感组织。眼癌通常为遗传或由于自身基因突变而引发。“关灯后玩手机太久会得‘眼癌’”这种说法不正确。不过，关灯后玩手机对眼睛确实不好，这在医学界已经达成了共识。

张明昌主任说，黄斑区是视网膜的一个重要区域，位于眼球内部最底处，对人的视力有着重要作用。目前来看，眼睛黄斑部发生病变的主要还是老年人，虽然目前目前还没有科学依据直接证明夜间关灯看手机与黄斑变性有直接联系，但反差光越大，对眼睛黄斑本身的刺激就越大，黑暗中看手机，如果光线调得特别亮，那反差光对眼睛黄斑刺激就越大，长期如此，对眼睛肯定是不好，但不至于引发眼癌。

张明昌说，长时间看智能手机会引起眼睛干涩、酸胀，引发干眼病和视力下降。如果过度使用智能手机和平板电脑，会对视力造成不良影响，特别对于未成年人影响会更大。

眼科专家建议，晚上看手机时，房间里最好有一个背景光，同时把手机的亮度调得暗一点，尽量减少对眼睛的刺激。用眼过度时，离开屏幕五分钟，看看远处或者眨眼睛，让眼睛得到充分的休息。除了保持健康的用眼习惯外，经常食用绿叶菜、动物肝脏、胡萝卜等，也是保护眼睛的好办法。





