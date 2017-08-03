查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 会诊室 ·图文：儿童手足口病进入夏季高发期 ·晚上关灯玩手机会得眼癌？ ·女子反复眩晕 原是“耳石”在作怪 ·给孩子一次长高的机会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：儿童手足口病进入夏季高发 · 晚上关灯玩手机会得眼癌？ · 女子反复眩晕 原是“耳石”在作 · 给孩子一次长高的机会 23 会诊室 2017.8.3 星期四 图文：儿童手足口病进入夏季高发期 专家提醒要严防“病从口入” 楚天都市报讯 □楚天都市报记者李晗通讯员刘露



许多市民认为春天是传染病高发季节，其实手足口病等传染病在夏季也很流行。今年进入夏季以来，武汉市儿童手足口病发病率有逐渐增加的趋势，据全市儿童手足口病定点收治医院——武汉市金银潭医院统计，今年6、7月手足口病住院患儿达1100余例，较4、5月份增长了一倍。孩子一旦感染手足口病而没有及时治疗，可能出现脑炎、肺炎等严重并发症，重则危及生命。

本周二，“楚天名医大讲堂”邀请武汉市金银潭医院手足口病专家文丹宁，为近百名市民讲解如何预防和处理手足口病等夏季高发传染病。



专家名片

姓名：文丹宁

职务：武汉市金银潭医院感染性疾病科主任

擅长：儿童感染性疾病的诊治；重症手足口病、麻疹重症肺炎、流行性乙型脑炎、新生儿破伤风等危急重症的救治。



手足口病可能出现反复感染



文丹宁介绍，手足口病是由肠道病毒引起的传染病，引发手足口病的肠道病毒有20多种，主要通过人传人，其中EV71型病毒是导致重症手足口病的“元凶”，可以引起脑炎、肺炎、心肌炎等，甚至导致死亡。“手足口病通过消化道传播或日常接触传播，具有很强的传染性，5岁以下的儿童最容易中招。”文丹宁表示，患儿发病时大多出现发热症状，手心、脚心出现皮疹，口腔黏膜出现红疹、疱疹或溃疡，疼痛明显。部分患儿还出现咳嗽流涕、食欲不振、恶心呕吐等。“手足口病的皮疹往往不疼不痒、不结痂、不留疤，与水痘、疱疹性咽峡炎、荨麻疹等‘痘痘’有明显区别。”文丹宁提醒，家长若发现孩子出现低烧、食欲减退、流口水、烦躁不安、流涕咳嗽症状时要查看口腔有无溃疡、疱疹出现，同时查看四肢尤其手掌、足底等有无皮疹出现，如有上述症状需及时到医院就诊治疗。

“夏季是儿童手足口病高发期，孩子外出回家后最好立即洗手，家长应增加洗手和清洗玩具频率。”文丹宁表示，手足口患儿经治疗痊愈后，并不像某些疾病能形成持久免疫力。该病类似于流感，可能出现反复感染。近年来，反复感染手足口病并“二次入院”的患儿越来越多，家长不可掉以轻心。



有条件的可以给孩子接种疫苗



手足口疫苗去年已在国内上市，是否接种该疫苗就不会得手足口病？文丹宁表示，手足口疫苗可以降低重症手足口病的发病率，有条件的家庭可以给孩子接种。“目前的手足口疫苗可以预防引起重症手足口病的EV71型病毒，虽然手足口疫苗并不能预防所有手足口病毒，但在儿童手足口病例中，由EV71病毒引起的占到近一半，而且八成的重症手足口病、九成以上的死亡病例也是由该病毒引起。”文丹宁表示，手足口病主要发生在6个月至5岁之间，这个年龄段的孩子接种越早，防护效果越好。有条件的家庭可以为孩子接种手足口疫苗，接种前需遵循医嘱。“但引起手足口病的肠道病毒达20多种，接种手足口疫苗并不能预防其他病毒引起的手足口病。”文丹宁提醒，接种手足口疫苗并不意味着一定不感染手足口病。家长还需家长对宝宝的日常防护。

除了儿童手足口病，文丹宁表示，细菌性痢疾、轮状病毒肠炎等夏季小儿常见腹泻也需引起重视，若长期腹泻,各种营养物质的流失出现营养不良，而营养不良会使患儿的抵抗力进一步下降，容易引发各种感染。

文丹宁提醒，预防儿童夏季传染病要严防“病从口入”。饭前便后一定要洗手,不吃变质食物，生吃瓜果一定要洗净。家长带孩子外出就餐时，最好不要选择凉菜或已加工好的熟食。家长在夏季往往把孩子吃剩的食品放在冰箱内，但冰箱不是“保险箱”，食物仍有变质和受细菌污染的可能，取出再次食用前一定要加热消毒。





