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骗子冒充特朗普女婿 白宫多名官
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图文：印军至今仍非法滞留中国领
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时事
2017.8.3 星期四
骗子冒充特朗普女婿 白宫多名官员上当
楚天都市报讯 据新华社电英国一名“电子邮件恶作剧者”专门针对政商界位高权重者，冒充他们的熟人发邮件，把他们耍得团团转。美国白宫多名官员相继“中招”。
美国有线电视新闻网1日报道，这名身份不明的恶作剧者冒充美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳，给白宫国土安全与反恐助理托马斯·博塞特的官方电子邮箱写信。“汤姆，我们为月底安排了一场社交聚会，”邮件写道，“如果你能来就太好了，我保证食物质量至少堪比我们在伊拉克吃到的。会是一个很棒的夜晚。”
博塞特回复：“谢谢，贾里德。这样的承诺，我无法拒绝。”他甚至主动提供自己的私人邮箱，以供对方联络需要。
博塞特在白宫负责网络安全，连他都上当受骗，着实令那名恶作剧者感到吃惊。
除博塞特外，特朗普上任半年来白宫第三名新闻事务主管安东尼·斯卡拉穆奇也被“下套”。斯卡拉穆奇7月21日上任，招致时任白宫新闻秘书肖恩·斯派塞、白宫办公厅主任赖因斯·普里伯斯和现任首席战略师斯蒂芬·班农等人强烈反对，也导致前两人去职。
在普里伯斯被炒前，那名恶作剧者冒充被特朗普提名为美国驻俄罗斯大使的洪博培，同斯卡拉穆奇在邮件中热聊。“谁的脑袋要先搬家？”“或许我能帮点忙”，“冒牌”洪博培在邮件中写道。斯卡拉穆奇回复：“两个人。”美国有线电视新闻网说，斯卡拉穆奇指的是他一直猛批的普里伯斯和班农。
“冒牌”洪博培说了几句奉承话后，斯卡拉穆奇回复：“现在在莫斯科吗？如果不在，就过来坐坐。”
上月29日、即普里伯斯走人的第二天，那名恶作剧者又假装普里伯斯给斯卡拉穆奇写邮件。两人在邮件中你来我往吵了一架，不欢而散。
讽刺的是，两天后，斯卡拉穆奇也被炒了鱿鱼，当时他刚上任10天。
洪博培也曾上当，以为是同特朗普次子埃里克·特朗普在邮件中对话。
埃里克则接到过自称他哥哥小唐纳德·特朗普的邮件。不过，他识破骗局，回复说“会把此事交由执法部门处理”。
以上都是那名恶作剧者自导自演的骗局。他还把“战绩”晒在社交网站“推特”上。英国巴克莱银行、美国高盛集团和花旗银行集团一些高管也因上当出了洋相。
白宫官员承认受骗。白宫发言人莎拉·赫卡比·桑德斯告诉美国有线电视新闻网记者：“我们极其重视一切与网络相关的问题，正在对这些事件进行进一步调查”。