查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 时事 ·骗子冒充特朗普女婿 白宫多名官员上当 ·图文：印军至今仍非法滞留中国领土 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 骗子冒充特朗普女婿 白宫多名官 · 图文：印军至今仍非法滞留中国领 22 时事 2017.8.3 星期四 骗子冒充特朗普女婿 白宫多名官员上当 楚天都市报讯 据新华社电英国一名“电子邮件恶作剧者”专门针对政商界位高权重者，冒充他们的熟人发邮件，把他们耍得团团转。美国白宫多名官员相继“中招”。

美国有线电视新闻网1日报道，这名身份不明的恶作剧者冒充美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳，给白宫国土安全与反恐助理托马斯·博塞特的官方电子邮箱写信。“汤姆，我们为月底安排了一场社交聚会，”邮件写道，“如果你能来就太好了，我保证食物质量至少堪比我们在伊拉克吃到的。会是一个很棒的夜晚。”

博塞特回复：“谢谢，贾里德。这样的承诺，我无法拒绝。”他甚至主动提供自己的私人邮箱，以供对方联络需要。

博塞特在白宫负责网络安全，连他都上当受骗，着实令那名恶作剧者感到吃惊。

除博塞特外，特朗普上任半年来白宫第三名新闻事务主管安东尼·斯卡拉穆奇也被“下套”。斯卡拉穆奇7月21日上任，招致时任白宫新闻秘书肖恩·斯派塞、白宫办公厅主任赖因斯·普里伯斯和现任首席战略师斯蒂芬·班农等人强烈反对，也导致前两人去职。

在普里伯斯被炒前，那名恶作剧者冒充被特朗普提名为美国驻俄罗斯大使的洪博培，同斯卡拉穆奇在邮件中热聊。“谁的脑袋要先搬家？”“或许我能帮点忙”，“冒牌”洪博培在邮件中写道。斯卡拉穆奇回复：“两个人。”美国有线电视新闻网说，斯卡拉穆奇指的是他一直猛批的普里伯斯和班农。

“冒牌”洪博培说了几句奉承话后，斯卡拉穆奇回复：“现在在莫斯科吗？如果不在，就过来坐坐。”

上月29日、即普里伯斯走人的第二天，那名恶作剧者又假装普里伯斯给斯卡拉穆奇写邮件。两人在邮件中你来我往吵了一架，不欢而散。

讽刺的是，两天后，斯卡拉穆奇也被炒了鱿鱼，当时他刚上任10天。

洪博培也曾上当，以为是同特朗普次子埃里克·特朗普在邮件中对话。

埃里克则接到过自称他哥哥小唐纳德·特朗普的邮件。不过，他识破骗局，回复说“会把此事交由执法部门处理”。

以上都是那名恶作剧者自导自演的骗局。他还把“战绩”晒在社交网站“推特”上。英国巴克莱银行、美国高盛集团和花旗银行集团一些高管也因上当出了洋相。

白宫官员承认受骗。白宫发言人莎拉·赫卡比·桑德斯告诉美国有线电视新闻网记者：“我们极其重视一切与网络相关的问题，正在对这些事件进行进一步调查”。





