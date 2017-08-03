查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 时事 ·骗子冒充特朗普女婿 白宫多名官员上当 ·图文：印军至今仍非法滞留中国领土 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 骗子冒充特朗普女婿 白宫多名官 · 图文：印军至今仍非法滞留中国领 22 时事 2017.8.3 星期四 中方发布印度边防部队非法越界立场文件 图文：印军至今仍非法滞留中国领土 楚天都市报讯 图为：印军越界地点示意图 本组图片新华社发

图为：印军越界现场照片（一）

图为：印军越界现场照片（二）



据新华社电外交部发言人耿爽2日就中方发布印军非法越界立场文件答记者问。

有记者问：8月2日，中国外交部发布了《印度边防部队在中印边界锡金段越界进入中国领土的事实和中国的立场》文件。中方为什么要发布这一立场文件？为何选择在此时发布？

耿爽表示，6月18日，印度边防部队越过中印边界锡金段进入中国领土。印军至今仍然非法滞留在中国领土上。事件发生以来，中方通过外交渠道多次向印方提出严正交涉，对印方非法越界行为予以强烈谴责，要求印方遵守历史界约，立即无条件将越界的印度边防部队撤回边界线印度一侧。中方的做法展示了高度克制。但印方不仅没有采取任何实际行动纠正错误，反而通过炮制各种站不住脚的理由，为印军非法越界行为编造借口。

耿爽说，中印边界锡金段已由1890年《中英会议藏印条约》划定，是中印两国政府都确认的既定边界，这是不容否认的事实。印方所作所为违反1890年条约及其确定的中印既定边界，违反国际法基本原则和国际关系基本准则，不仅是对中国领土主权的严重侵犯，更是对地区和平稳定和正常国际秩序的严峻挑战，不会为任何一个主权国家所容忍。

耿爽表示，中方发布《印度边防部队在中印边界锡金段越界进入中国领土的事实和中国的立场》文件，目的是向国际社会进一步说明此次印军越界事件的事实真相，全面阐述中国政府立场。中方这么做，是为了维护本国的领土主权，也是为了维护国际法的基本原则和国际关系的基本准则，维护公平和正义。中方相信，是非自有曲直，公道自在人心。



■文件摘要



事发地区在哪里？

位于中国西藏自治区亚东县



洞朗地区位于中国西藏自治区亚东县，西与印度锡金邦相邻，南与不丹王国相接。1890年，中国和英国签订《中英会议藏印条约》，划定了中国西藏地方和锡金之间的边界。根据该条约规定，洞朗地区位于边界线中国一侧，是无可争议的中国领土。长期以来，中国边防部队和牧民一直在该地区开展巡逻和放牧活动。目前，洞朗地区与锡金之间的边界是中印边界锡金段的一部分。



事件经过如何？

印军越界阻挠中方修路



2017年6月16日，中方在洞朗地区进行道路施工。6月18日，印度边防部队270余人携带武器，连同2台推土机，在多卡拉山口越过锡金段边界线100多米，进入中国境内阻挠中方的修路活动，引发局势紧张。印度边防部队越界人数最多时达到400余人，连同2台推土机和3顶帐篷，越界纵深达到180多米。截至7月底，印度边防部队仍有40多人和1台推土机在中国领土上非法滞留。



中方采取了哪些措施？

多次向印度提出严正交涉



事件发生后，中国边防部队在现地采取了紧急应对措施。6月19日，中方通过外交途径紧急向印方提出严正交涉，对印方非法越界行为予以强烈抗议和谴责，要求印方立即将越界的印度边防部队撤回到边界线印度一侧。中国外交部、国防部、中国驻印度使馆在北京和新德里先后多次向印度提出严正交涉，强烈要求印度尊重中国的领土主权，立即撤回越界的边防部队。中国外交部、国防部发言人多次公开表态，说明事实真相，表明中方立场，并公布了印军越界的地图和现场照片。



印军在边界有哪些活动？

修建碉堡等军事设施



长期以来，印军在多卡拉山口及其附近地区的边界线印度一侧修建了道路等大量基础设施，甚至在边界线上修建碉堡等军事设施。与此相反，中国在该段边界线中国一侧只进行了少量的基础设施建设。近年来，印度边防部队还阻挠中国边防部队沿着边界线正常巡逻执勤，并企图越界修建军事设施，中国边防部队对此多次提出抗议并依法拆除印军越界设施。实际上，正是印度企图不断改变中印边界锡金段现状，对中国构成严重的安全威胁。



中印锡金段边界在哪里？

《中英会议藏印条约》已确定



1890年《中英会议藏印条约》已确定，中印边界锡金段起自与不丹交界的吉姆马珍山，这是中印边界锡金段的东端点，也是中国、印度、不丹的三国交界点。此次印度边防部队越界的地点位于中印边界锡金段的边界线上，距离吉姆马珍山约有2000多米之远。此次事件与三国交界点问题并无关系。印度应尊重1890年条约及其确定的中印边界锡金段东端点，无权单方面改变既定边界线及其东端点，更不得以此为由侵犯中国的领土主权。

边界在国际法上具有稳定性和不可侵犯性。由1890年条约确定的中印边界锡金段持续有效，为中印双方一再确认。任何一方都须严格恪守，不得侵犯。 据新华社电





