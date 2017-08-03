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前三均为港台球员
21
体育
2017.8.3 星期四
2017CBA选秀大会
前三均为港台球员
楚天都市报讯 楚天都市报讯2017年第3届CBA选秀大会昨天在北京举行。本届选秀大会的状元秀是来自中国台北的球员陈盈骏，新赛季他将代表广州队出战。同曦在榜眼位置上选中了同样是来自中国台北的球员周仪翔。浙江队在探花位置选中了来自香港的球员惠龙儿，拥有第一顺位的八一队选择了弃权。
本次选秀大会共有11名球员被选中，也是CBA开启选秀制度之后，最多的一次。 陈可