查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 体育 ·广告 ·2.2亿 巴黎带走内马尔？ ·中国队开门红 ·申花淘汰鲁能 ·前三均为港台球员 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告 · 2.2亿 巴黎带走内马尔？ · 中国队开门红 · 申花淘汰鲁能 · 前三均为港台球员 21 体育 2017.8.3 星期四 2017CBA选秀大会 前三均为港台球员 楚天都市报讯 楚天都市报讯2017年第3届CBA选秀大会昨天在北京举行。本届选秀大会的状元秀是来自中国台北的球员陈盈骏，新赛季他将代表广州队出战。同曦在榜眼位置上选中了同样是来自中国台北的球员周仪翔。浙江队在探花位置选中了来自香港的球员惠龙儿，拥有第一顺位的八一队选择了弃权。

本次选秀大会共有11名球员被选中，也是CBA开启选秀制度之后，最多的一次。 陈可





